ЦИК Грузии пересчитает бюллетени пяти участков в каждом избирательном округе

26 октября в Грузии состоялись выборы в парламент, на них проголосовали 2 млн избирателей. Явка достигла 58,94%. Партия «Грузинская мечта» победила, набрав 53,9% голосов, при этом получив меньше 50% голосов в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. «Коалиция за перемены» набрала 11,03%, «Единое национальное движение» – 10,16%, «Сильная Грузия» – 8,81%, «За Грузию» – 7,77%. По итогам выборов «Грузинская мечта» получает 89 из 150 мандатов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили итоги выборов не признала, призвав граждан выходить на митинг 28 октября.