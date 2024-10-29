ЦИК Грузии пересчитает бюллетени пяти участков в каждом избирательном округе
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии пересчитает бюллетени пяти участков в каждом избирательном округе, сообщается на официальном сайте.
В регионах пересчет начался в 12:00 (11:00 мск), а в Тбилиси начнется в 17:00 (16:00 мск) 29 октября. Он будет осуществляться на 84 участках, следует из списка на сайте ЦИК. «Для обеспечения прозрачности за пересчетом бюллетеней могут наблюдать соответствующие уполномоченные лица», – говорится в сообщении.
26 октября в Грузии состоялись выборы в парламент, на них проголосовали 2 млн избирателей. Явка достигла 58,94%. Партия «Грузинская мечта» победила, набрав 53,9% голосов, при этом получив меньше 50% голосов в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. «Коалиция за перемены» набрала 11,03%, «Единое национальное движение» – 10,16%, «Сильная Грузия» – 8,81%, «За Грузию» – 7,77%. По итогам выборов «Грузинская мечта» получает 89 из 150 мандатов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили итоги выборов не признала, призвав граждан выходить на митинг 28 октября.
Вечером того же дня перед зданием парламента в Тбилиси собрались протестующие. Люди заявили, что не согласны с результатами выборов, и потребовали провести повторное голосование.