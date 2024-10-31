WJS: США позволят Израилю наносить удары по Ливану в случае военной угрозы
США представили проект соглашения о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой», которое позволит еврейскому государству наносить удары по Ливану в течение двух месяцев в случае выявления прямой военной угрозы, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на проект соглашения.
«Проект соглашения включает договоренность между США и Израилем, которая позволит израильским силам наносить удары по Ливану в течение 60 дней переходного периода в ответ на неминуемые угрозы», – передает издание.
Израилю также разрешат полеты над Ливаном в целях наблюдения при условии, что они будут проводиться на небольшой скорости.
«Хезболла» и власти Ливана не приняли предложение США, которое, по их словам, нарушает суверенитет и «дает Израилю слишком большую свободу действий для продолжения атак через границу». Однако ливанские власти заявили, что готовы к переговорам.
Представители «Хезболлы» в частном порядке дали понять, что готовы рассматривать вопрос о прекращении огня отдельно от кризиса в секторе Газа.
30 октября Reuters писало, что США работают над соглашением о перемирии между Израилем и «Хезболлой». Источники сообщали, что двухмесячное перемирие будет использовано для завершения полного выполнения резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, принятой в 2006 г. Согласно ей, на юге Ливана не должно быть оружия, не находящегося под контролем государства.
27 октября сообщалось, что «Хезболла» может пойти на прекращение огня в конфликте с Израилем в рамках выполнения положений резолюции Совета Безопасности ООН №1701, если ситуация вокруг Ливана станет частью переговоров и мирных инициатив на Ближнем Востоке.