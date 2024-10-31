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WJS: США позволят Израилю наносить удары по Ливану в случае военной угрозы

Ведомости

США представили проект соглашения о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой», которое позволит еврейскому государству наносить удары по Ливану в течение двух месяцев в случае выявления прямой военной угрозы, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на проект соглашения.

«Проект соглашения включает договоренность между США и Израилем, которая позволит израильским силам наносить удары по Ливану в течение 60 дней переходного периода в ответ на неминуемые угрозы», – передает издание.

Израилю также разрешат полеты над Ливаном в целях наблюдения при условии, что они будут проводиться на небольшой скорости.

«Хезболла» и власти Ливана не приняли предложение США, которое, по их словам, нарушает суверенитет и «дает Израилю слишком большую свободу действий для продолжения атак через границу». Однако ливанские власти заявили, что готовы к переговорам.

Представители «Хезболлы» в частном порядке дали понять, что готовы рассматривать вопрос о прекращении огня отдельно от кризиса в секторе Газа.

30 октября Reuters писало, что США работают над соглашением о перемирии между Израилем и «Хезболлой». Источники сообщали, что двухмесячное перемирие будет использовано для завершения полного выполнения резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, принятой в 2006 г. Согласно ей, на юге Ливана не должно быть оружия, не находящегося под контролем государства.

27 октября сообщалось, что «Хезболла» может пойти на прекращение огня в конфликте с Израилем в рамках выполнения положений резолюции Совета Безопасности ООН №1701, если ситуация вокруг Ливана станет частью переговоров и мирных инициатив на Ближнем Востоке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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