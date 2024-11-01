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Дипломата Германии вызвали в МИД Ирана в связи с закрытием консульств

Ведомости

Временного поверенного в делах Германии в Тегеране вызвали в министерство иностранных дел Ирана в связи с закрытием консульств страны в ФРГ, сообщает агентство IRNA.

Дипломату предъявили решительный протест. Первый отдел Западной Европы осудил «деструктивный и неоправданный подход» немецкого правительства. В МИДе напомнили, что основная функция иранских консульств во Франкфурте, Гамбурге и Мюнхене заключается в предоставлении услуг иранцам, проживающим на территории Германии.

«Действие равнозначно отключению одного из самых важных и давних каналов связи между двумя странами – Ираном и Германией», – приводится заявление МИДа.

31 октября министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок объявила, что все консульства Ирана в Мюнхене, Гамбурге и во Франкфурте-на-Майне закроют после казни гражданина ФРГ Джамшида Шармахда. Закрытие консульств затронет 32 иранских дипломатов – они потеряют право на проживание и будут вынуждены покинуть ФРГ.

Шармахд являлся гражданином Германии и Ирана. Он был казнен 28 октября после того, как спецслужбы Ирана тайно вывезли его из Дубая в 2020 г. По версии иранской стороны, Шармахд был лидером оппозиционной группировки «Тондар». Организация выступает за монархический строй в Иране, который перестал существовать после революции 1979 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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