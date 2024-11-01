Дипломата Германии вызвали в МИД Ирана в связи с закрытием консульств
Временного поверенного в делах Германии в Тегеране вызвали в министерство иностранных дел Ирана в связи с закрытием консульств страны в ФРГ, сообщает агентство IRNA.
Дипломату предъявили решительный протест. Первый отдел Западной Европы осудил «деструктивный и неоправданный подход» немецкого правительства. В МИДе напомнили, что основная функция иранских консульств во Франкфурте, Гамбурге и Мюнхене заключается в предоставлении услуг иранцам, проживающим на территории Германии.
«Действие равнозначно отключению одного из самых важных и давних каналов связи между двумя странами – Ираном и Германией», – приводится заявление МИДа.
31 октября министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок объявила, что все консульства Ирана в Мюнхене, Гамбурге и во Франкфурте-на-Майне закроют после казни гражданина ФРГ Джамшида Шармахда. Закрытие консульств затронет 32 иранских дипломатов – они потеряют право на проживание и будут вынуждены покинуть ФРГ.
Шармахд являлся гражданином Германии и Ирана. Он был казнен 28 октября после того, как спецслужбы Ирана тайно вывезли его из Дубая в 2020 г. По версии иранской стороны, Шармахд был лидером оппозиционной группировки «Тондар». Организация выступает за монархический строй в Иране, который перестал существовать после революции 1979 г.