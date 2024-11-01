Носитель «Цирконов» фрегат «Адмирал Головко» отправился в первый дальний поход
Фрегат Северного флота «Адмирал Головко» вышел в Баренцево море. Это его первый дальний поход в Атлантику, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота.
«В составе отряда "Адмирал Головко" и средний морской танкер "Вязьма". Для фрегата, принятого в боевой состав Военно-морского флота России в декабре 2023 г., это первый дальний поход», – заявили в пресс-службе.
Там отметили, что в ближайшие несколько месяцев корабли и суда будут выполнять задачи дальнего похода в некоторых районах Мирового океана. Основные цели – демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в дальних океанских зонах. Кроме того, перед походом экипажи фрегата и танкера прошли полный курс подготовки, а также были проверены флагманскими специалистами Северного флота.
16 сентября «Ведомости» писали об учебных маневрах Северного флота в Баренцевом море, участниками которых стали ракетный крейсер «Маршал Устинов» и фрегат «Адмирал Головко». Тренировочная атака была совершена с применением артиллерийского корабельного вооружения. Был также проведен комплекс артиллерийских стрельб по морской мишенной позиции батареей универсального калибра и артиллерийской установкой. Упражнение выполнили расчеты ракетно-артиллерийских боевых частей.