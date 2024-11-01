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Носитель «Цирконов» фрегат «Адмирал Головко» отправился в первый дальний поход

Ведомости

Фрегат Северного флота «Адмирал Головко» вышел в Баренцево море. Это его первый дальний поход в Атлантику, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

«В составе отряда "Адмирал Головко" и средний морской танкер "Вязьма". Для фрегата, принятого в боевой состав Военно-морского флота России в декабре 2023 г., это первый дальний поход», – заявили в пресс-службе.

Там отметили, что в ближайшие несколько месяцев корабли и суда будут выполнять задачи дальнего похода в некоторых районах Мирового океана. Основные цели – демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в дальних океанских зонах. Кроме того, перед походом экипажи фрегата и танкера прошли полный курс подготовки, а также были проверены флагманскими специалистами Северного флота.

16 сентября «Ведомости» писали об учебных маневрах Северного флота в Баренцевом море, участниками которых стали ракетный крейсер «Маршал Устинов» и фрегат «Адмирал Головко». Тренировочная атака была совершена с применением артиллерийского корабельного вооружения. Был также проведен комплекс артиллерийских стрельб по морской мишенной позиции батареей универсального калибра и артиллерийской установкой. Упражнение выполнили расчеты ракетно-артиллерийских боевых частей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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