Носитель «Цирконов» фрегат «Адмирал Головко» отправился в первый дальний поход

Там отметили, что в ближайшие несколько месяцев корабли и суда будут выполнять задачи дальнего похода в некоторых районах Мирового океана. Основные цели – демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в дальних океанских зонах. Кроме того, перед походом экипажи фрегата и танкера прошли полный курс подготовки, а также были проверены флагманскими специалистами Северного флота.