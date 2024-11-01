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ЦИК Белоруссии завершил прием документов на регистрацию инициативных групп

Ведомости

На пост президента Белоруссии намерены баллотироваться девять человек. Центризбирком республики завершил прием документов на регистрацию инициативных групп по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

К настоящему времени ЦИК зарегистрировал инициативные группы действующего главы государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича, председателя Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка и начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского горисполкома Ольги Чемодановой. Документы еще пяти претендентов ЦИК рассмотрит 4 ноября.

Сам сбор подписей пройдет с 7 ноября до 6 декабря, после в 10-дневный срок будет проверена достоверность представленных подписных листов. Регистрация кандидатов пройдет с 22 по 31 декабря. Для регистрации кандидатом необходимо собрать не менее 100 000 подписей. Очередные выборы президента в республике пройдут 26 января 2025 г. Прошлые выборы прошли 9 августа 2020 г. На них с результатом в 80,1% голосов победу одержал Лукашенко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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