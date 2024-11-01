ЦИК Белоруссии завершил прием документов на регистрацию инициативных групп

Сам сбор подписей пройдет с 7 ноября до 6 декабря, после в 10-дневный срок будет проверена достоверность представленных подписных листов. Регистрация кандидатов пройдет с 22 по 31 декабря. Для регистрации кандидатом необходимо собрать не менее 100 000 подписей. Очередные выборы президента в республике пройдут 26 января 2025 г. Прошлые выборы прошли 9 августа 2020 г. На них с результатом в 80,1% голосов победу одержал Лукашенко.