ЦИК Белоруссии завершил прием документов на регистрацию инициативных групп
На пост президента Белоруссии намерены баллотироваться девять человек. Центризбирком республики завершил прием документов на регистрацию инициативных групп по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.
К настоящему времени ЦИК зарегистрировал инициативные группы действующего главы государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича, председателя Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка и начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского горисполкома Ольги Чемодановой. Документы еще пяти претендентов ЦИК рассмотрит 4 ноября.
Сам сбор подписей пройдет с 7 ноября до 6 декабря, после в 10-дневный срок будет проверена достоверность представленных подписных листов. Регистрация кандидатов пройдет с 22 по 31 декабря. Для регистрации кандидатом необходимо собрать не менее 100 000 подписей. Очередные выборы президента в республике пройдут 26 января 2025 г. Прошлые выборы прошли 9 августа 2020 г. На них с результатом в 80,1% голосов победу одержал Лукашенко.