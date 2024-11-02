Сторонники Моралеса захватили три военные части в Боливии
Сторонники бывшего президента Боливии Эво Моралеса захватили три военные части в департаменте Кочабамба. Об этом сообщил действующий глава государства Луис Арсе.
«Вооруженные группы, связанные с Эво Моралесом, взяли штурмом три воинские части в тропиках Кочабамбы, удерживая в заложниках военнослужащих и их семьи и угрожая их жизни», – написал он в Telegram.
Арсе заявил, что захват военного объекта является «изменой родине, оскорблением конституции, вооруженных сил и самого народа Боливии».
Протесты в Боливии продолжаются с сентября. Участники акций недовольны ростом цен на продукты питания и дефицитом топлива. Кроме того, в стране происходят столкновения между сторонниками экс-президента Моралеса и действующего лидера страны Арсе. В следующем году в Боливии пройдут выборы главы государства, на которых основными соперниками станут Арсе и Моралес.
22 сентября посольство России в Боливии рекомендовало туристам воздержаться от поездок в южноамериканскую страну из-за столкновений между сторонниками экс-президента Моралеса и действующего лидера страны Арсе.
27 октября в Боливии обстреляли автомобиль бывшего президента страны Моралеса. Он рассказал СМИ, что на выезде из Виллы Тунари севернее города Кочабамба его автомобиль встретили две машины, из которых открыли огонь. По заявлению экс-президента, ранение получил его водитель, жертв нет. Моралес руководил страной с 2006 по 2019 г. Он подал в отставку на фоне массовых протестов в Боливии.