Сторонники Моралеса захватили три военные части в Боливии

27 октября в Боливии обстреляли автомобиль бывшего президента страны Моралеса. Он рассказал СМИ, что на выезде из Виллы Тунари севернее города Кочабамба его автомобиль встретили две машины, из которых открыли огонь. По заявлению экс-президента, ранение получил его водитель, жертв нет. Моралес руководил страной с 2006 по 2019 г. Он подал в отставку на фоне массовых протестов в Боливии.