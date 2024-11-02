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Сторонники Моралеса захватили три военные части в Боливии

Ведомости

Сторонники бывшего президента Боливии Эво Моралеса захватили три военные части в департаменте Кочабамба. Об этом сообщил действующий глава государства Луис Арсе.

«Вооруженные группы, связанные с Эво Моралесом, взяли штурмом три воинские части в тропиках Кочабамбы, удерживая в заложниках военнослужащих и их семьи и угрожая их жизни», – написал он в Telegram.

Арсе заявил, что захват военного объекта является «изменой родине, оскорблением конституции, вооруженных сил и самого народа Боливии».

Протесты в Боливии продолжаются с сентября. Участники акций недовольны ростом цен на продукты питания и дефицитом топлива. Кроме того, в стране происходят столкновения между сторонниками экс-президента Моралеса и действующего лидера страны Арсе. В следующем году в Боливии пройдут выборы главы государства, на которых основными соперниками станут Арсе и Моралес. 

22 сентября посольство России в Боливии рекомендовало туристам воздержаться от поездок в южноамериканскую страну из-за столкновений между сторонниками экс-президента Моралеса и действующего лидера страны Арсе.

27 октября в Боливии обстреляли автомобиль бывшего президента страны Моралеса. Он рассказал СМИ, что на выезде из Виллы Тунари севернее города Кочабамба его автомобиль встретили две машины, из которых открыли огонь. По заявлению экс-президента, ранение получил его водитель, жертв нет. Моралес руководил страной с 2006 по 2019 г. Он подал в отставку на фоне массовых протестов в Боливии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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