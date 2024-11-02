Волкер: при победе на выборах Трамп потребует от РФ отвести войска до 20 января
В случае победы на выборах президента США кандидат от республиканцев Дональд Трамп может потребовать от президента России Владимира Путина отвести войска с Украины еще до своей инаугурации, которая запланирована на 20 января. Об этом заявил бывший спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер в ходе 10-го Киевского форума по безопасности для молодежи.
«Возможно, не сразу после выборов, но Трамп может позвонить Путину и потребовать отвода войск, например, до 20 января», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
29 октября президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Исландии заявил о рисках прекращения поддержки Украины со стороны США в случае победы Трампа на президентских выборах. Он также уточнил, что не слышал о намерении экс-президента США в ближайшее время отменить поддержку Украины.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Главным оппонентом Трампа является кандидат от демократов Камала Харрис, которая вступила в президентскую гонку после выхода из нее действующего лидера США Джо Байдена.