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Волкер: при победе на выборах Трамп потребует от РФ отвести войска до 20 января

Ведомости

В случае победы на выборах президента США кандидат от республиканцев Дональд Трамп может потребовать от президента России Владимира Путина отвести войска с Украины еще до своей инаугурации, которая запланирована на 20 января. Об этом заявил бывший спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер в ходе 10-го Киевского форума по безопасности для молодежи.

«Возможно, не сразу после выборов, но Трамп может позвонить Путину и потребовать отвода войск, например, до 20 января», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

29 октября президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Исландии заявил о рисках прекращения поддержки Украины со стороны США в случае победы Трампа на президентских выборах. Он также уточнил, что не слышал о намерении экс-президента США в ближайшее время отменить поддержку Украины.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Главным оппонентом Трампа является кандидат от демократов Камала Харрис, которая вступила в президентскую гонку после выхода из нее действующего лидера США Джо Байдена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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