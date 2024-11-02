Волкер: при победе на выборах Трамп потребует от РФ отвести войска до 20 января

В случае победы на выборах президента США кандидат от республиканцев Дональд Трамп может потребовать от президента России Владимира Путина отвести войска с Украины еще до своей инаугурации, которая запланирована на 20 января. Об этом заявил бывший спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер в ходе 10-го Киевского форума по безопасности для молодежи.