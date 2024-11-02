Глава МВД Франции: борьба с наркоанклавами должна стать «национальным делом»

1 ноября The Guardian писала, что при перестрелке на западе Франции ранены подросток и еще четыре человека. Уточнялось, что в перестрелке участвовало несколько сотен человек. По словам Ретайо, она связана с незаконным оборотом наркотиков, стрельба велась между членами конкурирующих банд. Менее, чем за неделю до этого происшествия, в Пасе пятилетний мальчик был тяжело ранен в голову во время гонки между двумя автомобилями. По данным France Bleu, полицейским службам известно, что отец пострадавшего ребенка был связан с торговлей наркотиками.