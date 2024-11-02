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Глава МВД Франции: борьба с наркоанклавами должна стать «национальным делом»

Ведомости

Борьба с наркоторговлей во Франции должна стать «настоящим национальным делом». Об этом заявил министр внутренних дел республики Брюно Ретайо в ходе визита в Ренн после массовой перестрелки между членами банд, передает France Bleu.

«Так же, как мы сделали терроризм национальным делом, мы должны сделать борьбу, войну, сражение против наркоторговцев, против наркобандитизма настоящим национальным делом», – сказал Ретайо, подчеркнув, что страна находится на переломном этапе.

По мнению Ретайо, современные наркоторговцы не знают границ. Во Франции «создаются анклавы, мини-государства, наркоанклавы», а также «распространяется паутина коррупции, которая угрожает нашему суверенитету», заявил он. По словам министра, республика встала перед выбором «либо всеобщей мобилизации для этой великой борьбы, либо мексиканизации страны».

1 ноября The Guardian писала, что при перестрелке на западе Франции ранены подросток и еще четыре человека. Уточнялось, что в перестрелке участвовало несколько сотен человек. По словам Ретайо, она связана с незаконным оборотом наркотиков, стрельба велась между членами конкурирующих банд. Менее, чем за неделю до этого происшествия, в Пасе пятилетний мальчик был тяжело ранен в голову во время гонки между двумя автомобилями. По данным France Bleu, полицейским службам известно, что отец пострадавшего ребенка был связан с торговлей наркотиками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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