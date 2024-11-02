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ВС РФ взяли под контроль Кураховку и Першотравневое

Белоусов поблагодарил военных за успешное выполнение задач
Ведомости

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Першотравневое в Харьковской области и Кураховку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 114-й отдельной мотострелковой бригады с взятием под контроль Кураховки. Он назвал действия личного состава в боях образцом храбрости и высокого профессионализма, а также поблагодарил военных за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу.

Вооруженные силы (ВС) РФ поразили объект энергетической инфраструктуры, используемый в интересах ВСУ, пункт управления националистического формирования «Кракен» (сформирован ветеранами «Азова», который внесен в список террористических организаций и запрещен в России), инфраструктуру военного аэродрома, топливную базу, цех производства ударных беспилотников, скопления живой силы и военной техники противника в 149 районах.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре ракеты ATACMS, три бомбы Hammer и 50 беспилотников самолетного типа.

2 ноября Минобороны сообщило об уничтожении за ночь дежурными средствами ПВО 24 украинских беспилотников над российскими регионами. По восемь дронов сбиты над территориями Курской и Брянской областей, два ликвидированы над Белгородской, три – над Орловской. По одному беспилотнику уничтожено над Ростовской и Нижегородской областями и над Крымом.

1 ноября оборонное ведомство заявило, что ВС России взяли под контроль села Леонидовка, Новоукраинка, Шахтерское в ДНР. 31 октября военные подразделений российской группировки войск «Восток» установили контроль над населенным пунктом Ясная Поляна ДНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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