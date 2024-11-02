ВС РФ взяли под контроль Кураховку и Першотравневое

ВС РФ взяли под контроль Кураховку и ПершотравневоеБелоусов поблагодарил военных за успешное выполнение задач
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Першотравневое в Харьковской области и Кураховку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.
Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 114-й отдельной мотострелковой бригады с взятием под контроль Кураховки. Он назвал действия личного состава в боях образцом храбрости и высокого профессионализма, а также поблагодарил военных за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу.
Вооруженные силы (ВС) РФ поразили объект энергетической инфраструктуры, используемый в интересах ВСУ, пункт управления националистического формирования «Кракен» (сформирован ветеранами «Азова», который внесен в список террористических организаций и запрещен в России), инфраструктуру военного аэродрома, топливную базу, цех производства ударных беспилотников, скопления живой силы и военной техники противника в 149 районах.
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре ракеты ATACMS, три бомбы Hammer и 50 беспилотников самолетного типа.
2 ноября Минобороны сообщило об уничтожении за ночь дежурными средствами ПВО 24 украинских беспилотников над российскими регионами. По восемь дронов сбиты над территориями Курской и Брянской областей, два ликвидированы над Белгородской, три – над Орловской. По одному беспилотнику уничтожено над Ростовской и Нижегородской областями и над Крымом.
1 ноября оборонное ведомство заявило, что ВС России взяли под контроль села Леонидовка, Новоукраинка, Шахтерское в ДНР. 31 октября военные подразделений российской группировки войск «Восток» установили контроль над населенным пунктом Ясная Поляна ДНР.