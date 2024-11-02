ВС РФ взяли под контроль Кураховку и Першотравневое

2 ноября Минобороны сообщило об уничтожении за ночь дежурными средствами ПВО 24 украинских беспилотников над российскими регионами. По восемь дронов сбиты над территориями Курской и Брянской областей, два ликвидированы над Белгородской, три – над Орловской. По одному беспилотнику уничтожено над Ростовской и Нижегородской областями и над Крымом.