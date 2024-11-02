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Протестующих в Боливии будут судить по статье о терроризме

Ведомости

Задержанных на протестах в Боливии будут судить по статьям о терроризме и вооруженном мятеже. Об этом заявил министр внутренних дел Боливии Эдуардо дель Кастильо.

«Из 66 задержанных 55 уже находятся в Ла-Пасе, потому что преступления, связанные с терроризмом, должны расследоваться в столице исполнительной власти», – объявил он (цитата по El Deber).

Против задержанных также возбуждено дело о трафике оружия и вооруженном мятеже в отношении безопасности и суверенитета государства.

В октябре протестующие начали блокировать дороги, соединяющие департамент Кочабамба с западом Боливии. 1 ноября полиция сообщила о разблокировке некоторых участков дорог от протестующих. Протесты в Боливии продолжаются с сентября. Участники акций недовольны ростом цен на продукты питания и дефицитом топлива. Кроме того, в стране происходят столкновения между сторонниками экс-президента Эво Моралеса и действующего лидера страны Луиса Арсе. В следующем году в Боливии пройдут выборы главы государства, на которых основными соперниками станут Арсе и Моралес.

27 октября в Боливии обстреляли автомобиль бывшего президента страны Моралеса. МВД Боливии, в свою очередь, 28 октября обвинило Моралеса в том, что из его машины стреляли по полицейским. Эдуардо дель Кастильо заявлял, что автомобиль Моралеса пытались остановить полицейские, но вместо этого «машина ускорилась, а ее пассажиры открыли огонь по офицерам».

22 сентября посольство России в Боливии рекомендовало туристам воздержаться от поездок в южноамериканскую страну из-за протестов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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