Протестующих в Боливии будут судить по статье о терроризме
Задержанных на протестах в Боливии будут судить по статьям о терроризме и вооруженном мятеже. Об этом заявил министр внутренних дел Боливии Эдуардо дель Кастильо.
«Из 66 задержанных 55 уже находятся в Ла-Пасе, потому что преступления, связанные с терроризмом, должны расследоваться в столице исполнительной власти», – объявил он (цитата по El Deber).
Против задержанных также возбуждено дело о трафике оружия и вооруженном мятеже в отношении безопасности и суверенитета государства.
В октябре протестующие начали блокировать дороги, соединяющие департамент Кочабамба с западом Боливии. 1 ноября полиция сообщила о разблокировке некоторых участков дорог от протестующих. Протесты в Боливии продолжаются с сентября. Участники акций недовольны ростом цен на продукты питания и дефицитом топлива. Кроме того, в стране происходят столкновения между сторонниками экс-президента Эво Моралеса и действующего лидера страны Луиса Арсе. В следующем году в Боливии пройдут выборы главы государства, на которых основными соперниками станут Арсе и Моралес.
27 октября в Боливии обстреляли автомобиль бывшего президента страны Моралеса. МВД Боливии, в свою очередь, 28 октября обвинило Моралеса в том, что из его машины стреляли по полицейским. Эдуардо дель Кастильо заявлял, что автомобиль Моралеса пытались остановить полицейские, но вместо этого «машина ускорилась, а ее пассажиры открыли огонь по офицерам».
22 сентября посольство России в Боливии рекомендовало туристам воздержаться от поездок в южноамериканскую страну из-за протестов.