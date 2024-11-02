Протестующих в Боливии будут судить по статье о терроризме

В октябре протестующие начали блокировать дороги, соединяющие департамент Кочабамба с западом Боливии. 1 ноября полиция сообщила о разблокировке некоторых участков дорог от протестующих. Протесты в Боливии продолжаются с сентября. Участники акций недовольны ростом цен на продукты питания и дефицитом топлива. Кроме того, в стране происходят столкновения между сторонниками экс-президента Эво Моралеса и действующего лидера страны Луиса Арсе. В следующем году в Боливии пройдут выборы главы государства, на которых основными соперниками станут Арсе и Моралес.