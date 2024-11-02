Статус участника спецоперации бездокументационно подтвердили 23 000 военных
Статус участника спецоперации подтвердили без документов через «Госуслуги» или МФЦ в первый день работы системы 23 000 военных, сообщил заместитель министра обороны РФ – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.
Российские военные могут получить соответствующую справку в электронном виде через «Госуслуги» или в МФЦ с 1 ноября.
«В первый день функционирования системы бездокументационного подтверждения статуса участника СВО, запущенной по инициативе министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова, для получения справки участника специальной военной операции через Единый портал государственных и муниципальных услуг и многофункциональные центры обратились свыше 41 000 граждан», – сказал замминистра (цитата по ТАСС).
Основная часть обратившихся, как уточнили в Минобороны, – участники военной спецоперации, чьи данные содержатся в информационной базе. Остальные заявления находятся на рассмотрении, в том числе на проверке в соответствующих государственных органах власти, отметил Горемыкин.
Справка станет единым документом, удостоверяющим данную категорию, сообщало 1 ноября оборонное ведомство. Ранее военным нужно было обращаться во множество организаций, чтобы получить бумажные документы, с которыми позже необходимо было подтверждать личность в указанных ведомствах. В Минобороны подчеркнули, что единая форма справки позволит упростить порядок оформления льгот и других мер социальной поддержки всем категориям участников спецоперации.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление 10 октября. В правительстве сообщили, что отсутствие единого образца в выдаваемых военкоматами и командирами частей документах затрудняло процесс получения справок бойцами и их родственниками.