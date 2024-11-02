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Статус участника спецоперации бездокументационно подтвердили 23 000 военных

Ведомости

Статус участника спецоперации подтвердили без документов через «Госуслуги» или МФЦ в первый день работы системы 23 000 военных, сообщил заместитель министра обороны РФ – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Российские военные могут получить соответствующую справку в электронном виде через «Госуслуги» или в МФЦ с 1 ноября.

«В первый день функционирования системы бездокументационного подтверждения статуса участника СВО, запущенной по инициативе министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова, для получения справки участника специальной военной операции через Единый портал государственных и муниципальных услуг и многофункциональные центры обратились свыше 41 000 граждан», – сказал замминистра (цитата по ТАСС).

Основная часть обратившихся, как уточнили в Минобороны, – участники военной спецоперации, чьи данные содержатся в информационной базе. Остальные заявления находятся на рассмотрении, в том числе на проверке в соответствующих государственных органах власти, отметил Горемыкин.

Справка станет единым документом, удостоверяющим данную категорию, сообщало 1 ноября оборонное ведомство. Ранее военным нужно было обращаться во множество организаций, чтобы получить бумажные документы, с которыми позже необходимо было подтверждать личность в указанных ведомствах. В Минобороны подчеркнули, что единая форма справки позволит упростить порядок оформления льгот и других мер социальной поддержки всем категориям участников спецоперации.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление 10 октября. В правительстве сообщили, что отсутствие единого образца в выдаваемых военкоматами и командирами частей документах затрудняло процесс получения справок бойцами и их родственниками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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