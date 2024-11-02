Статус участника спецоперации бездокументационно подтвердили 23 000 военных

Справка станет единым документом, удостоверяющим данную категорию, сообщало 1 ноября оборонное ведомство. Ранее военным нужно было обращаться во множество организаций, чтобы получить бумажные документы, с которыми позже необходимо было подтверждать личность в указанных ведомствах. В Минобороны подчеркнули, что единая форма справки позволит упростить порядок оформления льгот и других мер социальной поддержки всем категориям участников спецоперации.