ЦАХАЛ заявила об уничтожении одного из командиров «Хезболлы» в Ливане

Израильские силы за сутки нанесли удары более чем по 120 объектам шиитского движения «Хезболла» и радикальной палестинской группировки «Хамас» в Ливане и секторе Газа, сообщила ранее ЦАХАЛ. Военные также ликвидировали двух командующих силами «Хезболлы» в прибрежном секторе, которые отвечали за обстрел Хайфы. Сообщалось, что за последний месяц эти боевики выпустили по Израилю свыше 400 ракет.