ЦАХАЛ заявила об уничтожении одного из командиров «Хезболлы» в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала на юге Ливана командира ракетных сил «Насер» движения «Хезболла» Джафара Хадера Фаура. Об этом говорится в Telegram-канале израильской армии.
Один из командиров организации был уничтожен в результате удара истребителя ВВС Израиля по району Джуайя на юге Ливана. По данным ЦАХАЛ, авиаударом также был ликвидирован ответственный за беспилотники из подразделения «Хезболлы».
По информации израильских военных, командир ракетных сил «Насер» «спланировал множество терактов» против солдат израильской армии и тыловых войск. В частности, он отвечал за многочисленные ракетные обстрелы в направлении Голанских высот. В результате одной из них, по данным ЦАХАЛ, погибли 12 детей, при другом обстреле жертвами стали пять мирных жителей.
Израильские силы за сутки нанесли удары более чем по 120 объектам шиитского движения «Хезболла» и радикальной палестинской группировки «Хамас» в Ливане и секторе Газа, сообщила ранее ЦАХАЛ. Военные также ликвидировали двух командующих силами «Хезболлы» в прибрежном секторе, которые отвечали за обстрел Хайфы. Сообщалось, что за последний месяц эти боевики выпустили по Израилю свыше 400 ракет.
23 сентября ЦАХАЛ объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана. Израильские силы назвали целью инфраструктуру «Хезболлы», созданную за последние 20 лет. Движение в качестве поддержки «Хамаса» обстреливало северные районы Израиля. В ночь на 1 октября израильская армия приступила к наземной операции на юге Ливана.