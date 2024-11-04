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Партия социалистов Молдавии не признает итоги выборов президента

Ведомости

Партия социалистов Республики Молдавия (ПСРМ) не признает прошедшие в стране выборы и не считает Майю Санду легитимным президентом, заявили на сайте партии.

От ПСРМ выдвигался бывший генпрокурор Александр Стояногло.

Партия обвиняет Санду в фальсификации голосов, превышении полномочий и принудительной мобилизации бюджетников. Кроме того, Санду проиграла Стояногло внутри страны, набрав 48,81% голосов, и социалисты не признают выборы за рубежом, за счет которых действующая президент вырвалась вперед.

3 ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Победу на них одерживает действующий президент Майя Санду, набравшая 928 053 голоса избирателей (55,36%) после обработки данных с 99,73% участков, следует из данных ЦИК республики.

ЦИК Молдавии сообщил об отсутствии серьезных нарушений на выборах президента. При этом 3 ноября сообщалось, что в посольстве республики в Москве закончились бюллетени для голосования до того, как все желающие смогли отдать свой голос – на улице перед диппредставительством оставалась большая толпа граждан Молдавии, пришедших для участия в выборах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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