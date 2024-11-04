Партия социалистов Молдавии не признает итоги выборов президента
Партия социалистов Республики Молдавия (ПСРМ) не признает прошедшие в стране выборы и не считает Майю Санду легитимным президентом, заявили на сайте партии.
От ПСРМ выдвигался бывший генпрокурор Александр Стояногло.
Партия обвиняет Санду в фальсификации голосов, превышении полномочий и принудительной мобилизации бюджетников. Кроме того, Санду проиграла Стояногло внутри страны, набрав 48,81% голосов, и социалисты не признают выборы за рубежом, за счет которых действующая президент вырвалась вперед.
3 ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Победу на них одерживает действующий президент Майя Санду, набравшая 928 053 голоса избирателей (55,36%) после обработки данных с 99,73% участков, следует из данных ЦИК республики.
ЦИК Молдавии сообщил об отсутствии серьезных нарушений на выборах президента. При этом 3 ноября сообщалось, что в посольстве республики в Москве закончились бюллетени для голосования до того, как все желающие смогли отдать свой голос – на улице перед диппредставительством оставалась большая толпа граждан Молдавии, пришедших для участия в выборах.