Партия социалистов Молдавии не признает итоги выборов президента

ЦИК Молдавии сообщил об отсутствии серьезных нарушений на выборах президента. При этом 3 ноября сообщалось, что в посольстве республики в Москве закончились бюллетени для голосования до того, как все желающие смогли отдать свой голос – на улице перед диппредставительством оставалась большая толпа граждан Молдавии, пришедших для участия в выборах.