Харрис пообещала остановить войну в Газе в случае победы на выборах

Штат Мичиган имеет ключевое значение для шансов Харрис на победу. В 2016 г. экс-президент и кандидат от республиканской партии Дональд Трамп победил действующего президента Джо Байдена в Мичигане с перевесом примерно в 10 000 голосов, разрушив «синюю стену» демократов, а в 2020 г. Байден уже победил в штате с небольшим перевесом. Шансы на победу у Харрис в этом штате эксперты называют низкими.