Харрис пообещала остановить войну в Газе в случае победы на выборах
Кандидат в президенты США от демократической партии Камала Харрис пообещала остановить войну в секторе Газа на последнем предвыборном митинге в Мичигане, пишет The Guardian.
«Это ужасно, и как президент я сделаю все, что в моих силах, чтобы положить конец войне в Газе, вернуть домой заложников, положить конец страданиям, обеспечить безопасность Израиля и гарантировать, что палестинский народ сможет реализовать свое право на достоинство, свободу, безопасность и самоопределение», – обратилась Харрис к арабо-американскому и мусульманско-американскому населению штата.
Штат Мичиган имеет ключевое значение для шансов Харрис на победу. В 2016 г. экс-президент и кандидат от республиканской партии Дональд Трамп победил действующего президента Джо Байдена в Мичигане с перевесом примерно в 10 000 голосов, разрушив «синюю стену» демократов, а в 2020 г. Байден уже победил в штате с небольшим перевесом. Шансы на победу у Харрис в этом штате эксперты называют низкими.
За кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалу Харрис готовы проголосовать равное число избирателей, следует из финального общенационального опроса NBC News в преддверии выборов.
Трамп и Харрис получают поддержку по 49% зарегистрированных избирателей. 1% опрошенных заявили, что воздержатся от голосования.
При этом Трамп опередил Харрис по поддержке среди американцев арабского происхождения. За него готовы проголосовать 45%, за Харрис – 43%. Такие результаты показал новый совместный опрос англоязычного арабского издания Arab News (AN) и компании YouGov, специализирующейся на опросах.