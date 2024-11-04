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Харрис пообещала остановить войну в Газе в случае победы на выборах

Ведомости

Кандидат в президенты США от демократической партии Камала Харрис пообещала остановить войну в секторе Газа на последнем предвыборном митинге в Мичигане, пишет The Guardian.

«Это ужасно, и как президент я сделаю все, что в моих силах, чтобы положить конец войне в Газе, вернуть домой заложников, положить конец страданиям, обеспечить безопасность Израиля и гарантировать, что палестинский народ сможет реализовать свое право на достоинство, свободу, безопасность и самоопределение», – обратилась Харрис к арабо-американскому и мусульманско-американскому населению штата.

Штат Мичиган имеет ключевое значение для шансов Харрис на победу. В 2016 г. экс-президент и кандидат от республиканской партии Дональд Трамп победил действующего президента Джо Байдена в Мичигане с перевесом примерно в 10 000 голосов, разрушив «синюю стену» демократов, а в 2020 г. Байден уже победил в штате с небольшим перевесом. Шансы на победу у Харрис в этом штате эксперты называют низкими.

За кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалу Харрис готовы проголосовать равное число избирателей, следует из финального общенационального опроса NBC News в преддверии выборов.

Трамп и Харрис получают поддержку по 49% зарегистрированных избирателей. 1% опрошенных заявили, что воздержатся от голосования.

При этом Трамп опередил Харрис по поддержке среди американцев арабского происхождения. За него готовы проголосовать 45%, за Харрис – 43%. Такие результаты показал новый совместный опрос англоязычного арабского издания Arab News (AN) и компании YouGov, специализирующейся на опросах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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