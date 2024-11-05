Поправки в конституцию Молдавии для членства в Евросоюзе вступили в силу
Согласно решению Конституционного суда, в Молдавии вступили в силу поправки в конституцию о интеграции в Европейский союз (ЕС). Соответствующая публикация появилась в «Официальном вестники».
В преамбуле конституции указывается на «необратимость европейского пути» и провозглашение интеграции как «стратегической цели» для Республики Молдавии. Кроме того, в основном законе указывается, что договоры ЕС будут иметь приоритет перед внутренним законодательством.
21 октября Центральная избирательная комиссия Молдавии объявила официальные предварительные результаты референдума о евроинтеграции и президентских выборов. На референдуме 50,31% избирателей, принявших участие в голосовании, проголосовали «за» присоединение страны к Евросоюзу, 49,69% – «против».
31 октября председатель конституционного суда республики Домника Маноле сообщила, что результаты референдума о евроинтеграции Молдавии признаны действительными.