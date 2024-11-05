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Поправки в конституцию Молдавии для членства в Евросоюзе вступили в силу

Ведомости

Согласно решению Конституционного суда, в Молдавии вступили в силу поправки в конституцию о интеграции в Европейский союз (ЕС). Соответствующая публикация появилась в «Официальном вестники».

В преамбуле конституции указывается на «необратимость европейского пути» и провозглашение интеграции как «стратегической цели» для Республики Молдавии. Кроме того, в основном законе указывается, что договоры ЕС будут иметь приоритет перед внутренним законодательством.

21 октября Центральная избирательная комиссия Молдавии объявила официальные предварительные результаты референдума о евроинтеграции и президентских выборов. На референдуме 50,31% избирателей, принявших участие в голосовании, проголосовали «за» присоединение страны к Евросоюзу, 49,69% – «против».

31 октября председатель конституционного суда республики Домника Маноле сообщила, что результаты референдума о евроинтеграции Молдавии признаны действительными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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