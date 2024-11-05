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В Кремле назвали вбросами публикации с обвинениями РФ в поджогах на авиарейсах

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вбросами материалы СМИ, в которых Россию обвинили в поджогах на рейсах западных авиакомпаний. Соответствующее заявление он сделал во время брифинга, комментируя публикацию The Wall Street Journal.

«Сейчас и упомянутое вами издание, и другие издания достаточно уважаемые, они очень такие невнятные вбросы осуществляют информационные, которые всегда не подкрепляются какой-либо достоверной информацией. Это, я думаю, один из таких вбросов», – сказал он.

Издание The Wall Street Journal до этого писало со ссылкой на западные спецслужбы, что Главное разведывательное управление (ГРУ) якобы причастно к операции, в рамках которой воспламеняющиеся устройства отправлялись через DHL. Утверждается, что они предназначались для поджогов на бортах самолетов, которые следовали в США и Канаду.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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