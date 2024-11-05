В Кремле назвали вбросами публикации с обвинениями РФ в поджогах на авиарейсах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вбросами материалы СМИ, в которых Россию обвинили в поджогах на рейсах западных авиакомпаний. Соответствующее заявление он сделал во время брифинга, комментируя публикацию The Wall Street Journal.
«Сейчас и упомянутое вами издание, и другие издания достаточно уважаемые, они очень такие невнятные вбросы осуществляют информационные, которые всегда не подкрепляются какой-либо достоверной информацией. Это, я думаю, один из таких вбросов», – сказал он.
Издание The Wall Street Journal до этого писало со ссылкой на западные спецслужбы, что Главное разведывательное управление (ГРУ) якобы причастно к операции, в рамках которой воспламеняющиеся устройства отправлялись через DHL. Утверждается, что они предназначались для поджогов на бортах самолетов, которые следовали в США и Канаду.