В Кремле назвали вбросами публикации с обвинениями РФ в поджогах на авиарейсах

«Сейчас и упомянутое вами издание, и другие издания достаточно уважаемые, они очень такие невнятные вбросы осуществляют информационные, которые всегда не подкрепляются какой-либо достоверной информацией. Это, я думаю, один из таких вбросов», – сказал он.