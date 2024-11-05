Захарова: Россия готова изучить предложения США в случае изменения их политики
После выборов президента США при изменении американской государственной политики Россия будет готова изучить их предложения «на соответствие российским интересам». Об этом заявила представитель МИД Мария Захарова.
При этом Захарова отметила, что России безразличен исход американских выборов. По словам представителя МИДа, Россия «в любом случае будет решительно отстаивать свои интересы, особенно если речь идет о вопросах национальной безопасности».
Захарова выразила и пожелания для американского народа - «преодолеть кризис демократии».
5 ноября Захарова сообщила, что президентские выборы в Молдавии не соответствовали демократическим принципам. По ее словам, они сопровождались репрессиями в отношении оппозиции и независимых СМИ, вмешательством стран Запада и применением административного ресурса со стороны действующих властей.