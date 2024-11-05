Захарова: Россия готова изучить предложения США в случае изменения их политики

5 ноября Захарова сообщила, что президентские выборы в Молдавии не соответствовали демократическим принципам. По ее словам, они сопровождались репрессиями в отношении оппозиции и независимых СМИ, вмешательством стран Запада и применением административного ресурса со стороны действующих властей.