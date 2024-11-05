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Захарова: Россия готова изучить предложения США в случае изменения их политики

Ведомости

После выборов президента США при изменении американской государственной политики Россия будет готова изучить их предложения «на соответствие российским интересам». Об этом заявила представитель МИД Мария Захарова.

При этом Захарова отметила, что России безразличен исход американских выборов. По словам представителя МИДа, Россия «в любом случае будет решительно отстаивать свои интересы, особенно если речь идет о вопросах национальной безопасности».

Захарова выразила и пожелания для американского народа - «преодолеть кризис демократии».

Ее ответ появился на официальном сайте Министерства иностранных дел России.

5 ноября Захарова сообщила, что президентские выборы в Молдавии не соответствовали демократическим принципам. По ее словам, они сопровождались репрессиями в отношении оппозиции и независимых СМИ, вмешательством стран Запада и применением административного ресурса со стороны действующих властей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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