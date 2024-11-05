Кандидат в вице-президенты США Вэнс проголосовал на выборах

На избирательный участок Вэнс пришел с женой и детьми. «Я чувствую себя хорошо. Никогда не знаешь наверняка, но я чувствую себя хорошо перед этой гонкой», – сказал он после голосования. Вэнс выразил надежду, что для кандидата в президенты Дональда Трампа все сложится удачно.