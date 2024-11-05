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Кандидат в вице-президенты США Вэнс проголосовал на выборах

Ведомости

Кандидат на пост вице-президента от Республиканской партии Джей Ди Вэнс проголосовал на выборах главы США, сообщает CNN. Он сделал это на своем избирательном участке в Цинциннати, штат Огайо.

На избирательный участок Вэнс пришел с женой и детьми. «Я чувствую себя хорошо. Никогда не знаешь наверняка, но я чувствую себя хорошо перед этой гонкой», – сказал он после голосования. Вэнс выразил надежду, что для кандидата в президенты Дональда Трампа все сложится удачно.

Вэнс сообщил, что еще не разговаривал с Трампом, но планирует посмотреть результаты выборов вместе с ним в Палм-Бич, штат Флорида.

Выборы президента США проходят 5 ноября. В них участвуют кандидат от демократов, действующий вице-президент Камала Харрис и Трамп. На выборах досрочно проголосовали более 78 млн человек, а всего зарегистрировано 168 млн избирателей. В большинстве американских штатов с 8:00 по местному времени (16:00 мск) началось голосование. Избирательные участки, в частности, открылись в Аризоне, Айове, Оклахоме, Луизиане, Техасе и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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