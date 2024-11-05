Кандидат в вице-президенты США Вэнс проголосовал на выборах
Кандидат на пост вице-президента от Республиканской партии Джей Ди Вэнс проголосовал на выборах главы США, сообщает CNN. Он сделал это на своем избирательном участке в Цинциннати, штат Огайо.
На избирательный участок Вэнс пришел с женой и детьми. «Я чувствую себя хорошо. Никогда не знаешь наверняка, но я чувствую себя хорошо перед этой гонкой», – сказал он после голосования. Вэнс выразил надежду, что для кандидата в президенты Дональда Трампа все сложится удачно.
Вэнс сообщил, что еще не разговаривал с Трампом, но планирует посмотреть результаты выборов вместе с ним в Палм-Бич, штат Флорида.
Выборы президента США проходят 5 ноября. В них участвуют кандидат от демократов, действующий вице-президент Камала Харрис и Трамп. На выборах досрочно проголосовали более 78 млн человек, а всего зарегистрировано 168 млн избирателей. В большинстве американских штатов с 8:00 по местному времени (16:00 мск) началось голосование. Избирательные участки, в частности, открылись в Аризоне, Айове, Оклахоме, Луизиане, Техасе и др.