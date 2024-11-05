Президент России предложил Костюк возглавить Еврейскую автономную область

Президент России предложил Костюк возглавить Еврейскую автономную областьО планируемом назначении говорили источники «Ведомостей»
Президент России Владимир Путин предложил начальнику управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Марии Костюк возглавить Еврейскую автономную область (ЕАО). Об этом Путин заявил на встрече с Костюк в Кремле.
«Вся ваша профессиональная жизнь связана с Дальним Востоком, с Еврейской автономной областью, где вы доросли до заместителя председателя правительства. Хочу вам предложить вернуться на свою малую родину в качестве руководителя региона», – сказал президент. Костюк приняла предложение.
Вечером 5 ноября президент встретился с главой ЕАО Ростиславом Гольдштейном и предложил ему возглавить Республику Коми. О том, что Костюк предложат возглавить ЕАО, а Гольдштейну – Республику Коми, говорили источники «Ведомостей», близкие к администрации президента (АП).
Костюк 47 лет, она родом из поселка Смидович Еврейской автономной области, прожила в ЕАО большую часть жизни. Она была учителем, затем работала в администрации Смидовичского района ЕАО, позже перешла на работу в мэрию Биробиджана. В 2014 г. стала вице-мэром Биробиджана. Затем она перешла на работу в РЖД, но очень быстро стала помощником Гольдштейна, когда он был сенатором. С 2020 по 2023 гг. работала в аппарате губернатора и правительства ЕАО.
В 2023 г. Костюк стала начальником управления по работе с регионами государственного фонда «Защитники Отечества». Она также является замсекретаря отделения «Единой России» в ЕАО. Является руководителем программы «Время героев», заместителем директора Высшей школы госуправления РАНХиГС.
Сын Костюк погиб в ходе боевых действий на Украине. Костюк неоднократно принимала участие в мероприятиях с президентом, в том числе во встречах Путина с родителями погибших участников спецоперации. Путин на встрече 5 ноября поблагодарил Костюк за воспитание «настоящего воина российского» и отметил, что ее сын защитил своей машиной сослуживцев, спасая их жизни.