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Президент России предложил Костюк возглавить Еврейскую автономную область

О планируемом назначении говорили источники «Ведомостей»
Ведомости

Президент России Владимир Путин предложил начальнику управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Марии Костюк возглавить Еврейскую автономную область (ЕАО). Об этом Путин заявил на встрече с Костюк в Кремле.

«Вся ваша профессиональная жизнь связана с Дальним Востоком, с Еврейской автономной областью, где вы доросли до заместителя председателя правительства. Хочу вам предложить вернуться на свою малую родину в качестве руководителя региона», – сказал президент. Костюк приняла предложение.

Вечером 5 ноября президент встретился с главой ЕАО Ростиславом Гольдштейном и предложил ему возглавить Республику Коми. О том, что Костюк предложат возглавить ЕАО, а Гольдштейну – Республику Коми, говорили источники «Ведомостей», близкие к администрации президента (АП).

Костюк 47 лет, она родом из поселка Смидович Еврейской автономной области, прожила в ЕАО большую часть жизни. Она была учителем, затем работала в администрации Смидовичского района ЕАО, позже перешла на работу в мэрию Биробиджана. В 2014 г. стала вице-мэром Биробиджана. Затем она перешла на работу в РЖД, но очень быстро стала помощником Гольдштейна, когда он был сенатором. С 2020 по 2023 гг. работала в аппарате губернатора и правительства ЕАО.

В 2023 г. Костюк стала начальником управления по работе с регионами государственного фонда «Защитники Отечества». Она также является замсекретаря отделения «Единой России» в ЕАО. Является руководителем программы «Время героев», заместителем директора Высшей школы госуправления РАНХиГС.

Сын Костюк погиб в ходе боевых действий на Украине. Костюк неоднократно принимала участие в мероприятиях с президентом, в том числе во встречах Путина с родителями погибших участников спецоперации. Путин на встрече 5 ноября поблагодарил Костюк за воспитание «настоящего воина российского» и отметил, что ее сын защитил своей машиной сослуживцев, спасая их жизни. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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