Источники «Ведомостей»: Еврейскую автономную область возглавит Мария Костюк

Источники «Ведомостей»: Еврейскую автономную область возглавит Мария КостюкОна станет первой женщиной в губернаторском корпусе после отставки Натальи Комаровой
Еврейскую автономную область (ЕАО) возглавит начальник управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Мария Костюк. Об этом «Ведомостям» сказали два собеседника, близких к администрации президента (АП). Ранее «Ведомости» 5 ноября сообщили, что нынешний глава региона Ростислав Гольдштейн возглавит Республику Коми вместо подавшего в отставку Владимира Уйбы.
Костюк 47 лет, она родом из Еврейской автономной области и прожила там большую часть жизни. Она была учителем, затем работала в администрации Смидовичского района ЕАО, затем перешла на работу в мэрию Биробиджана. В 2014 г. стала вице-мэром Биробиджана. Затем она перешла на работу в РЖД, но очень быстро стала помощником Гольдштейна, когда он был сенатором. С 2020 по 2023 г. работала в аппарате губернатора и правительства ЕАО.
В 2023 г. Костюк стала начальником управления по работе с регионами государственного фонда «Защитники Отечества». Она также является замсекретаря отделения «Единой России» в ЕАО. Является руководителем программы «Время героев», заместителем директора Высшей школы госуправления РАНХиГС.
У Костюк сын погиб в зоне проведения спецоперации. Она неоднократно принимала участие в мероприятиях с президентом, в том числе когда Владимир Путин встречался с родителями погибших участников спецоперации.
Серия губернаторских отставок началась 4 ноября. Свои посты оставили Василий Голубев (Ростовская область, занимал должность с 2010 г.) и Максим Егоров (Тамбовская область, с 2021 г.). Им на замену вечером 4 ноября были назначены врио Юрий Слюсарь, гендиректор входящей в «Ростех» Объединенной авиастроительной корпорации, и участник программы «Время героев», экс-мэр Краснодара Евгений Первышов соответственно. С ними встретился президент. О предстоящей отставке Владимира Уйбы «Ведомости» сообщали в середине октября, 5 ноября он сообщил, что покинет регион и продолжит работу на федеральном уровне. Ему на замену придет Ростислав Гольдштейн, писали «Ведомости» со ссылкой на источники. Он с 2019 г. руководит ЕАО.