Источники «Ведомостей»: Еврейскую автономную область возглавит Мария Костюк

Костюк 47 лет, она родом из Еврейской автономной области и прожила там большую часть жизни. Она была учителем, затем работала в администрации Смидовичского района ЕАО, затем перешла на работу в мэрию Биробиджана. В 2014 г. стала вице-мэром Биробиджана. Затем она перешла на работу в РЖД, но очень быстро стала помощником Гольдштейна, когда он был сенатором. С 2020 по 2023 г. работала в аппарате губернатора и правительства ЕАО.