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Источники «Ведомостей»: Еврейскую автономную область возглавит Мария Костюк

Она станет первой женщиной в губернаторском корпусе после отставки Натальи Комаровой
Елена Мухаметшина
Максим Иванов
Мать Героя России Андрея Ковтуна Мария Костюк/ Михаил Синицын / ТАСС

Еврейскую автономную область (ЕАО) возглавит начальник управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Мария Костюк. Об этом «Ведомостям» сказали два собеседника, близких к администрации президента (АП). Ранее «Ведомости» 5 ноября сообщили, что нынешний глава региона Ростислав Гольдштейн возглавит Республику Коми вместо подавшего в отставку Владимира Уйбы.

Костюк 47 лет, она родом из Еврейской автономной области и прожила там большую часть жизни. Она была учителем, затем работала в администрации Смидовичского района ЕАО, затем перешла на работу в мэрию Биробиджана. В 2014 г. стала вице-мэром Биробиджана. Затем она перешла на работу в РЖД, но очень быстро стала помощником Гольдштейна, когда он был сенатором. С 2020 по 2023 г. работала в аппарате губернатора и правительства ЕАО.

В 2023 г. Костюк стала начальником управления по работе с регионами государственного фонда «Защитники Отечества». Она также является замсекретаря отделения «Единой России» в ЕАО. Является руководителем программы «Время героев», заместителем директора Высшей школы госуправления РАНХиГС.

У Костюк сын погиб в зоне проведения спецоперации. Она неоднократно принимала участие в мероприятиях с президентом, в том числе когда Владимир Путин встречался с родителями погибших участников спецоперации.

Серия губернаторских отставок началась 4 ноября. Свои посты оставили Василий Голубев (Ростовская область, занимал должность с 2010 г.) и Максим Егоров (Тамбовская область, с 2021 г.). Им на замену вечером 4 ноября были назначены врио Юрий Слюсарь, гендиректор входящей в «Ростех» Объединенной авиастроительной корпорации, и участник программы «Время героев», экс-мэр Краснодара Евгений Первышов соответственно. С ними встретился президент. О предстоящей отставке Владимира Уйбы «Ведомости» сообщали в середине октября, 5 ноября он сообщил, что покинет регион и продолжит работу на федеральном уровне. Ему на замену придет Ростислав Гольдштейн, писали «Ведомости» со ссылкой на источники. Он с 2019 г. руководит ЕАО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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