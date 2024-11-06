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Трамп вышел к сторонникам и объявил о своей победе

Ведомости

Кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками объявил о своей победе на президентских выборах и назвал себя 47-м президентом США.

«Это политическая победа, которую наша страна еще не видела», – подчеркнул Трамп.

Кандидат от республиканцев поблагодарил американский народ за честь быть избранным президентом США. По его словам, он обеспечил себе поддержку 315 выборщиков. Трамп пообещал золотой век Америке и указал, что его победа на выборах позволит сделать страну великой. Он также заверил, что будет работать над тем, чтобы положить конец войнам.

5 ноября в США состоялись президентские выборы. Сейчас в стране идет подсчет голосов. 6 ноября газета The New York Times повысила вероятность победы Трампа на выборах президента до 95%. По ее прогнозам, кандидат от республиканцев получит 306 голосов выборщиков, а кандидат от демократов Камала Харрис – 232. The New York Times также сообщила, что республиканская партия США набирает большинство голосов в верхней палате конгресса (51 место), демократы – 42 места.

2 ноября Reuters сообщило, что демократы готовят ответ на случай, если Трамп преждевременно объявит о своей победе на выборах президента, как это было в 2020 г. Высокопоставленный представитель Национального комитета демократической партии рассказал агентству, что после того как Трамп объявит о своей победе, демократы будут готовы выступить на телевидении и сообщить правдивые данные, а также задействовать широкую сеть людей, которые могут использовать свое влияние, чтобы дать Трампу отпор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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