Трамп вышел к сторонникам и объявил о своей победе
Кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками объявил о своей победе на президентских выборах и назвал себя 47-м президентом США.
«Это политическая победа, которую наша страна еще не видела», – подчеркнул Трамп.
Кандидат от республиканцев поблагодарил американский народ за честь быть избранным президентом США. По его словам, он обеспечил себе поддержку 315 выборщиков. Трамп пообещал золотой век Америке и указал, что его победа на выборах позволит сделать страну великой. Он также заверил, что будет работать над тем, чтобы положить конец войнам.
5 ноября в США состоялись президентские выборы. Сейчас в стране идет подсчет голосов. 6 ноября газета The New York Times повысила вероятность победы Трампа на выборах президента до 95%. По ее прогнозам, кандидат от республиканцев получит 306 голосов выборщиков, а кандидат от демократов Камала Харрис – 232. The New York Times также сообщила, что республиканская партия США набирает большинство голосов в верхней палате конгресса (51 место), демократы – 42 места.
2 ноября Reuters сообщило, что демократы готовят ответ на случай, если Трамп преждевременно объявит о своей победе на выборах президента, как это было в 2020 г. Высокопоставленный представитель Национального комитета демократической партии рассказал агентству, что после того как Трамп объявит о своей победе, демократы будут готовы выступить на телевидении и сообщить правдивые данные, а также задействовать широкую сеть людей, которые могут использовать свое влияние, чтобы дать Трампу отпор.