Трамп вышел к сторонникам и объявил о своей победе

2 ноября Reuters сообщило, что демократы готовят ответ на случай, если Трамп преждевременно объявит о своей победе на выборах президента, как это было в 2020 г. Высокопоставленный представитель Национального комитета демократической партии рассказал агентству, что после того как Трамп объявит о своей победе, демократы будут готовы выступить на телевидении и сообщить правдивые данные, а также задействовать широкую сеть людей, которые могут использовать свое влияние, чтобы дать Трампу отпор.