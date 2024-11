Трамп вышел к сторонникам и объявил о своей победе

5 ноября в США состоялись президентские выборы. Сейчас в стране идет подсчет голосов. 6 ноября газета The New York Times повысила вероятность победы Трампа на выборах президента до 95%. По ее прогнозам, кандидат от республиканцев получит 306 голосов выборщиков, а кандидат от демократов Камала Харрис – 232. The New York Times также сообщила, что республиканская партия США набирает большинство голосов в верхней палате конгресса (51 место), демократы – 42 места.