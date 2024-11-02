Демократы подготовили план на случай объявления Трампом о победе
Демократы готовят оперативный ответ на случай, если кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп преждевременно объявит о своей победе на президентских выборах, как это было в 2020 г. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Ранее на этой неделе Трамп выразил надежду, что сможет объявить о своей победе в день выборов, пишет агентство. Высокопоставленный представитель Национального комитета демократической партии рассказал Reuters, что после того как экс-президент объявит о своей победе, демократы будут готовы выступить на телевидении и рассказать правдивые данные, а также задействовать широкую сеть людей, которые могут использовать свое влияние, чтобы дать Трампу отпор.
«Мы готовы ответить», – подчеркивала кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис в интервью ABC.
Представители штаба Трампа заявили агентству, что кандидат в президенты США будет бороться за голоса избирателей до закрытия избирательных участков, но не стали прямо отвечать на вопрос о том, планирует ли экс-президент вновь объявить о своей победе до официального объявления результатов голосования.
В ноябре 2020 г. Трамп заявил, что президент США Джо Байден одержал победу на президентских выборах благодаря фальсификациям. Он отказался признавать победу Байдена и заявил, что победил на выборах еще до окончательного подсчета голосов.
1 ноября Трамп сообщил, что его кампания обнаружила фальсификации в ходе досрочных выборов в Пенсильвании со стороны демократов. Власти нескольких округов Пенсильвании начали расследование возможных случаев мошенничества, связанных с регистрацией избирателей, которые были выявлены в ходе обработки заявлений. Никаких признаков того, что были подсчитаны какие-либо поддельные бюллетени, пока нет, писало издание The Hill. В тот же день Верховный суд США отклонил апелляцию республиканцев о поддельных бюллетенях.