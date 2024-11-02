Демократы подготовили план на случай объявления Трампом о победе

Ранее на этой неделе Трамп выразил надежду, что сможет объявить о своей победе в день выборов, пишет агентство. Высокопоставленный представитель Национального комитета демократической партии рассказал Reuters, что после того как экс-президент объявит о своей победе, демократы будут готовы выступить на телевидении и рассказать правдивые данные, а также задействовать широкую сеть людей, которые могут использовать свое влияние, чтобы дать Трампу отпор.