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Демократы подготовили план на случай объявления Трампом о победе

Ведомости

Демократы готовят оперативный ответ на случай, если кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп преждевременно объявит о своей победе на президентских выборах, как это было в 2020 г. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Ранее на этой неделе Трамп выразил надежду, что сможет объявить о своей победе в день выборов, пишет агентство. Высокопоставленный представитель Национального комитета демократической партии рассказал Reuters, что после того как экс-президент объявит о своей победе, демократы будут готовы выступить на телевидении и рассказать правдивые данные, а также задействовать широкую сеть людей, которые могут использовать свое влияние, чтобы дать Трампу отпор.

«Мы готовы ответить», – подчеркивала кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис в интервью ABC.

Представители штаба Трампа заявили агентству, что кандидат в президенты США будет бороться за голоса избирателей до закрытия избирательных участков, но не стали прямо отвечать на вопрос о том, планирует ли экс-президент вновь объявить о своей победе до официального объявления результатов голосования.

В ноябре 2020 г. Трамп заявил, что президент США Джо Байден одержал победу на президентских выборах благодаря фальсификациям. Он отказался признавать победу Байдена и заявил, что победил на выборах еще до окончательного подсчета голосов.

1 ноября Трамп сообщил, что его кампания обнаружила фальсификации в ходе досрочных выборов в Пенсильвании со стороны демократов. Власти нескольких округов Пенсильвании начали расследование возможных случаев мошенничества, связанных с регистрацией избирателей, которые были выявлены в ходе обработки заявлений. Никаких признаков того, что были подсчитаны какие-либо поддельные бюллетени, пока нет, писало издание The Hill. В тот же день Верховный суд США отклонил апелляцию республиканцев о поддельных бюллетенях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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