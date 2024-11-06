В Кремле заявили о способности США повлиять на украинский конфликт

«Это, конечно же, нельзя сделать за одну ночь. Но поскольку именно США являются государством, которое разжигает, и постоянно подбрасывает керосин в этот конфликт, и принимает в нем непосредственное участие, то да, США способны эту траекторию своей внешней политики изменить», – сообщил Песков