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В Кремле заявили о способности США повлиять на украинский конфликт

Ведомости

США в состоянии поспособствовать завершению конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, как победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах может повлиять на конфликт.

«Это, конечно же, нельзя сделать за одну ночь. Но поскольку именно США являются государством, которое разжигает, и постоянно подбрасывает керосин в этот конфликт, и принимает в нем непосредственное участие, то да, США способны эту траекторию своей внешней политики изменить», – сообщил Песков

Песков уточнил, что на поступки Трампа в Кремле будут смотреть в январе следующего года. В ходе своей предвыборной программы Трамп сообщил, что намерен урегулировать все мировые военные конфликты после избрания президентом. Он также отметил, что готов договариваться о завершении конфликта на Украине.

3 ноября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале сообщил, что Трамп в случае победы не сможет остановить конфликт на Украине «ни за три дня, ни за три месяца». Зампред Совбеза уверен, что значение для России имеет сумма, которую новый президент США сможет «выбить» под финансирование Киева.

28 октября Financial Times со ссылкой на неназванного советника Трампа сообщила, что бывший президент США в случае победы на выборах собирается разрешить российско-украинский конфликт с помощью «переосмысления» минских соглашений. По его словам, новый план предусматривает механизмы принуждения и наказания за срыв соглашений. За их соблюдением будут наблюдать европейские военные, а не силы НАТО или миротворцы ООН.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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