В Кремле заявили о способности США повлиять на украинский конфликт
США в состоянии поспособствовать завершению конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, как победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах может повлиять на конфликт.
«Это, конечно же, нельзя сделать за одну ночь. Но поскольку именно США являются государством, которое разжигает, и постоянно подбрасывает керосин в этот конфликт, и принимает в нем непосредственное участие, то да, США способны эту траекторию своей внешней политики изменить», – сообщил Песков
Песков уточнил, что на поступки Трампа в Кремле будут смотреть в январе следующего года. В ходе своей предвыборной программы Трамп сообщил, что намерен урегулировать все мировые военные конфликты после избрания президентом. Он также отметил, что готов договариваться о завершении конфликта на Украине.
3 ноября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале сообщил, что Трамп в случае победы не сможет остановить конфликт на Украине «ни за три дня, ни за три месяца». Зампред Совбеза уверен, что значение для России имеет сумма, которую новый президент США сможет «выбить» под финансирование Киева.
28 октября Financial Times со ссылкой на неназванного советника Трампа сообщила, что бывший президент США в случае победы на выборах собирается разрешить российско-украинский конфликт с помощью «переосмысления» минских соглашений. По его словам, новый план предусматривает механизмы принуждения и наказания за срыв соглашений. За их соблюдением будут наблюдать европейские военные, а не силы НАТО или миротворцы ООН.