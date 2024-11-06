Захарова: заявление Трампа о завершении войн должно быть подкреплено действиями

Согласно подсчетам Associated Press, Трамп победил на президентских выборах в США, набрав более 270 голосов от выборщиков. Выборы в США проходят по двухступенчатой системе, в которой кандидаты получают голоса выборщиков, а для победы необходимо набрать 270 голосов из 538. Результат выборов в США в 2024 г. определяют голоса в семи ключевых «колеблющихся» штатах, где шансы кандидатов примерно равны. К ним относятся Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Невада, Аризона, Джорджия и Северная Каролина.