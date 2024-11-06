Захарова: заявление Трампа о завершении войн должно быть подкреплено действиями
Заявление кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа о необходимости завершить войны предполагает, что должны быть предприняты конкретные действия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24».
«Конечно, за этими тезисами должны последовать действия, конкретные действия, на что все будут ориентироваться», – подчеркнула дипломат.
5 ноября в США прошли выборы президента. Сейчас в стране идет подсчет голосов. 6 ноября Трамп в ходе выступления перед сторонниками объявил о своей победе на выборах и назвал себя 47-м президентом США. Он также заверил, что будет работать над тем, чтобы положить конец войнам.
Согласно подсчетам Associated Press, Трамп победил на президентских выборах в США, набрав более 270 голосов от выборщиков. Выборы в США проходят по двухступенчатой системе, в которой кандидаты получают голоса выборщиков, а для победы необходимо набрать 270 голосов из 538. Результат выборов в США в 2024 г. определяют голоса в семи ключевых «колеблющихся» штатах, где шансы кандидатов примерно равны. К ним относятся Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Невада, Аризона, Джорджия и Северная Каролина.