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МИД РФ вызвал посла Молдавии из-за дискриминации наблюдателей из России

Ведомости

Посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий был вызван в МИД РФ в связи с дискриминационными действиями официального Кишинева в отношении российских наблюдателей на выборах в республике. Ему был заявлен протест, сообщается на сайте МИД РФ.

Речь идет о недружественных действиях Кишинева в отношении российских краткосрочных наблюдателей в составе мониторинговой миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ на президентских выборах в Молдавии.

По информации МИД РФ, перед первым туром голосования и конституционным референдумом о вступлении в Евросоюз (ЕС) власти республики безосновательно отказали в аккредитации пяти международным наблюдателям от России. Кроме того, перед вторым туром выборов трем аккредитованным членам миссии БДИПЧ ОБСЕ из России запретили въезд в Молдавию в аэропорту Кишинева.

«Данные шаги были предприняты государством-кандидатом в ЕС, что соответствующим образом характеризует европейские демократические ценности, к соблюдению которых стремится молдавское руководство», – говорится в сообщении.

В министерстве назвали произошедшее грубым нарушением Кишиневом международных обязательств. Россия сделала аналогичное представление в связи с действиями молдавских властей руководству БДИПЧ ОБСЕ по линии постоянного представительства РФ при ОБСЕ в Вене.

Первый тур президентских выборов и референдум о евроинтеграции состоялись в Грузии 20 октября. На референдуме 50,31% избирателей, принявших участие в голосовании, проголосовали «за» присоединение страны к Евросоюзу, 49,69% — «против». 5 ноября поправки к конституции Молдавии об интеграции в ЕС вступили в силу.

Второй тур президентских выборов в Молдавии состоялся 3 ноября, победу одержала действующая глава Молдавии Майя Санду. Ее оппонент от Партии социалистов Молдавии Александр Стояногло занял второе место с небольшим отрывом. Социалисты не признали выборы и заявили, что не считают Санду легитимным президентом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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