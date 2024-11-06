МИД РФ вызвал посла Молдавии из-за дискриминации наблюдателей из России

По информации МИД РФ, перед первым туром голосования и конституционным референдумом о вступлении в Евросоюз (ЕС) власти республики безосновательно отказали в аккредитации пяти международным наблюдателям от России. Кроме того, перед вторым туром выборов трем аккредитованным членам миссии БДИПЧ ОБСЕ из России запретили въезд в Молдавию в аэропорту Кишинева.