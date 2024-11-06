МИД РФ вызвал посла Молдавии из-за дискриминации наблюдателей из России
Посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий был вызван в МИД РФ в связи с дискриминационными действиями официального Кишинева в отношении российских наблюдателей на выборах в республике. Ему был заявлен протест, сообщается на сайте МИД РФ.
Речь идет о недружественных действиях Кишинева в отношении российских краткосрочных наблюдателей в составе мониторинговой миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ на президентских выборах в Молдавии.
По информации МИД РФ, перед первым туром голосования и конституционным референдумом о вступлении в Евросоюз (ЕС) власти республики безосновательно отказали в аккредитации пяти международным наблюдателям от России. Кроме того, перед вторым туром выборов трем аккредитованным членам миссии БДИПЧ ОБСЕ из России запретили въезд в Молдавию в аэропорту Кишинева.
«Данные шаги были предприняты государством-кандидатом в ЕС, что соответствующим образом характеризует европейские демократические ценности, к соблюдению которых стремится молдавское руководство», – говорится в сообщении.
В министерстве назвали произошедшее грубым нарушением Кишиневом международных обязательств. Россия сделала аналогичное представление в связи с действиями молдавских властей руководству БДИПЧ ОБСЕ по линии постоянного представительства РФ при ОБСЕ в Вене.
Первый тур президентских выборов и референдум о евроинтеграции состоялись в Грузии 20 октября. На референдуме 50,31% избирателей, принявших участие в голосовании, проголосовали «за» присоединение страны к Евросоюзу, 49,69% — «против». 5 ноября поправки к конституции Молдавии об интеграции в ЕС вступили в силу.
Второй тур президентских выборов в Молдавии состоялся 3 ноября, победу одержала действующая глава Молдавии Майя Санду. Ее оппонент от Партии социалистов Молдавии Александр Стояногло занял второе место с небольшим отрывом. Социалисты не признали выборы и заявили, что не считают Санду легитимным президентом.