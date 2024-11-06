Песков: будущий президент России будет «такой же, как Путин»
Будущий президент России будет «такой же, как Путин». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые», передают «РИА Новости».
Песков уточнил, что будет такой, за какого проголосуют граждане России. «Выбирать вам», – добавил пресс-секретарь.
Следующие выборы в России состоятся в 2030 г.
Действующий президент Владимир Путин избрался в марте 2024 г. на шесть лет. Он набрал 87,28% голосов. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, предпочтение Путину отдали 75,9 млн избирателей. Голосование на выборах главы государства впервые продолжалось три дня, а явка составила 77,44%, став рекордной за всю историю проведения президентских выборов в России.