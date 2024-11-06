ABC News: Байден планирует обратиться к нации 7 ноября
Действующий президент США Джо Байден планирует выступить с публичным обращением к нации 7 ноября, сообщает ABC News в своем аккаунте в X со ссылкой на источник.
Телеканал также пишет, что Байден намерен связаться по телефону с избранным президентом США Дональдом Трампом 6 ноября, чтобы поздравить его с победой на выборах.
Ранее 6 ноября AP и The Washington Post со ссылкой на источник сообщили, что вице-президент США и кандидат от демократов Камала Харрис уже позвонила Трампу. По данным СМИ, она поздравила его с победой и «обсудила важность мирной передачи власти».
Трамп победил на президентских выборах в США, которые прошли 5 ноября. Он получил большинство голосов выборщиков. Согласно предварительным данным, в национальном масштабе за Трампа проголосовал 51% избирателей, а за Харрис – почти 48%.