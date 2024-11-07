CNN: Си Цзиньпин поздравил Трампа с победой на выборах президента

Трамп победил на президентских выборах в США, которые прошли 5 ноября. Он получил большинство голосов выборщиков. Согласно предварительным данным, в национальном масштабе за него проголосовал 51% избирателей, а за его соперницу – кандидата от демократов, вице-президента Камалу Харрис – почти 48%. Трампа уже поздравил действующий президент США Джо Байден. 6 ноября министерство иностранных дел Китая также поздравило кандидата от Республиканской партии, добавив, что уважает выбор американского народа.