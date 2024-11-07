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Уйба назначен замначальника Главного военно-медицинского управления Минобороны

Указ об этом подписал Владимир Путин
Ведомости

Бывшего главу Республики Коми Владимира Уйбу назначили первым замначальника Главного военно-медицинского управления Минобороны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы республики.

«Владимир Уйба назначен первым заместителем начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны России», – сказали там. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

5 ноября Уйба объявил об отставке. Он был назначен врио главы Республики Коми 2 апреля 2020 г. Уйба сообщил, что президент доверил ему «новый фронт работы на федеральном уровне». Бывший глава Коми поблагодарил правительство республики и глав муниципалитетов за совместную работу.

Уйба родился 4 октября 1958 г. в Омске. Окончил Свердловский государственный медицинский институт (сейчас – Уральский государственный медицинский университет) и Академию народного хозяйства при правительстве РФ (сейчас – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ). В 1989 г. избран начальником медико-санитарной части № 32 Третьего главного управления при Минздраве СССР, где занимал этот пост на протяжении 10 лет. В 1999 г. после преобразования ведомства в ФУ «Медбиоэкстрем» назначен на должность замруководителя управления.

В 2002-2003 гг. был генеральным директором ООО «ВИРУ» в Заречном Свердловской области. В июне 2003 г. Уйба вернулся в ФУ «Медбиоэкстрем» на прежнюю должность, в декабре того же года возглавил ведомство. В ноябре 2004 г. управление было преобразовано в Федеральное медико-биологическое агентство. Уйба руководил агентством до января 2020 г., после чего занял пост замминистра здравоохранения России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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