Уйба назначен замначальника Главного военно-медицинского управления Минобороны

Уйба назначен замначальника Главного военно-медицинского управления МинобороныУказ об этом подписал Владимир Путин
Бывшего главу Республики Коми Владимира Уйбу назначили первым замначальника Главного военно-медицинского управления Минобороны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы республики.
«Владимир Уйба назначен первым заместителем начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны России», – сказали там. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
5 ноября Уйба объявил об отставке. Он был назначен врио главы Республики Коми 2 апреля 2020 г. Уйба сообщил, что президент доверил ему «новый фронт работы на федеральном уровне». Бывший глава Коми поблагодарил правительство республики и глав муниципалитетов за совместную работу.
Уйба родился 4 октября 1958 г. в Омске. Окончил Свердловский государственный медицинский институт (сейчас – Уральский государственный медицинский университет) и Академию народного хозяйства при правительстве РФ (сейчас – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ). В 1989 г. избран начальником медико-санитарной части № 32 Третьего главного управления при Минздраве СССР, где занимал этот пост на протяжении 10 лет. В 1999 г. после преобразования ведомства в ФУ «Медбиоэкстрем» назначен на должность замруководителя управления.
В 2002-2003 гг. был генеральным директором ООО «ВИРУ» в Заречном Свердловской области. В июне 2003 г. Уйба вернулся в ФУ «Медбиоэкстрем» на прежнюю должность, в декабре того же года возглавил ведомство. В ноябре 2004 г. управление было преобразовано в Федеральное медико-биологическое агентство. Уйба руководил агентством до января 2020 г., после чего занял пост замминистра здравоохранения России.