Уйба назначен замначальника Главного военно-медицинского управления Минобороны

Уйба родился 4 октября 1958 г. в Омске. Окончил Свердловский государственный медицинский институт (сейчас – Уральский государственный медицинский университет) и Академию народного хозяйства при правительстве РФ (сейчас – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ). В 1989 г. избран начальником медико-санитарной части № 32 Третьего главного управления при Минздраве СССР, где занимал этот пост на протяжении 10 лет. В 1999 г. после преобразования ведомства в ФУ «Медбиоэкстрем» назначен на должность замруководителя управления.