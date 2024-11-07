МИД Китая не подтвердил информацию о телефонном разговоре Си и Трампа
Министерство иностранных дел Китая не подтвердило информацию о том, что председатель республики Си Цзиньпин позвонил Дональду Трампу после его победы на выборах в США. Соответствующее заявление сделала официальный представитель ведомства Мао Нин.
«Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму Трампу по случаю его избрания на пост президента», – уточнила Мао во время брифинга (цитата по ТАСС).
До этого телеканал CNN со ссылкой на два источника сообщал, что Си созвонился с Трампом и поздравил его с победой на выборах. Посольство Китая в Вашингтоне не стало подтверждать или опровергать информацию о разговоре председателя КНР и Трампа.
7 ноября китайское внешнеполитическое ведомство опубликовало телеграмму, которую лидер КНР направил Трампу. В ней Си отметил, что Китай и США «выиграют от сотрудничества и проиграют от конфронтации». Он выразил надежду, что обе стороны будут поддерживать принципы взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.
Трамп победил на президентских выборах в США, которые прошли 5 ноября. Он получил большинство голосов выборщиков. Трампа уже поздравил действующий президент США Джо Байден. 6 ноября министерство иностранных дел Китая также поздравило кандидата от республиканской партии, добавив, что уважает выбор американского народа.