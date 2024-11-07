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МИД Китая не подтвердил информацию о телефонном разговоре Си и Трампа

Ведомости

Министерство иностранных дел Китая не подтвердило информацию о том, что председатель республики Си Цзиньпин позвонил Дональду Трампу после его победы на выборах в США. Соответствующее заявление сделала официальный представитель ведомства Мао Нин.

«Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму Трампу по случаю его избрания на пост президента», – уточнила Мао во время брифинга (цитата по ТАСС).

До этого телеканал CNN со ссылкой на два источника сообщал, что Си созвонился с Трампом и поздравил его с победой на выборах. Посольство Китая в Вашингтоне не стало подтверждать или опровергать информацию о разговоре председателя КНР и Трампа.

7 ноября китайское внешнеполитическое ведомство опубликовало телеграмму, которую лидер КНР направил Трампу. В ней Си отметил, что Китай и США «выиграют от сотрудничества и проиграют от конфронтации». Он выразил надежду, что обе стороны будут поддерживать принципы взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.

Трамп победил на президентских выборах в США, которые прошли 5 ноября. Он получил большинство голосов выборщиков. Трампа уже поздравил действующий президент США Джо Байден. 6 ноября министерство иностранных дел Китая также поздравило кандидата от республиканской партии, добавив, что уважает выбор американского народа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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