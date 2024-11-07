Туск: Трамп кажется более пророссийским в сравнении с Байденом
Избранный президент США Дональд Трамп обладает большей пророссийской позицией, чем действующий глава Соединенных Штатов Джо Байден. Об этом заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск.
«Подходы к [президенту РФ Владимиру] Путину, к России, к ситуации на Украине – одни у президента Трампа, другие у президента Байдена. Это достаточно очевидно. Я не открою Америки, говоря, что президент Трамп кажется более пророссийским, нежели президент Байден. И это, быть может, будет иметь серьезные последствия», – полагает Туск (цитата по «РИА Новости»).
Трамп победил на президентских выборах в США, которые прошли 5 ноября. Он получил большинство голосов выборщиков. В национальном масштабе за него проголосовали 51% избирателей, а за его соперницу – кандидата от демократов, вице-президента Камалу Харрис – 47,5%.
В начале ноября Туск на своей странице в X писал, что будущее Европы больше не будет зависеть от исхода выборов в США, поскольку эпоха геополитического доминирования Вашингтона закончилась. Но это станет возможным только «при условии, что Европа повзрослеет и поверит в свои силы», отметил премьер-министр.