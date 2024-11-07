Туск: Трамп кажется более пророссийским в сравнении с Байденом

«Подходы к [президенту РФ Владимиру] Путину, к России, к ситуации на Украине – одни у президента Трампа, другие у президента Байдена. Это достаточно очевидно. Я не открою Америки, говоря, что президент Трамп кажется более пророссийским, нежели президент Байден. И это, быть может, будет иметь серьезные последствия», – полагает Туск (цитата по «РИА Новости»).