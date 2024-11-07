Путин может затронуть тему выборов в США на Валдайском форуме

Путин может затронуть тему выборов в США на Валдайском форумеОфициальные лица России пока не контактировали со штабом Трампа
Не исключено, что президент России Владимир Путин затронет тему выборов в США на Валдайском форуме, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представителя Кремля спросили, будет ли Путин комментировать в своем выступлении или в ответах в ходе пленарной сессии форума итоги выборов в США.
«Ну разумеется, поскольку будут вопросы ему будут задавать, можно предположить, что тема как-то будет так или иначе фигурировать. Но главное, конечно, не это. Выступая на Валдайском форуме – обычно выступление в государстве уносит такой концептуальный характер, мировоззренческий характер – так будет и на этот раз, будет очень интересное выступление, глубокое», – сказал Песков.
Официальные лица РФ пока не контактировали со штабом Дональда Трампа, добавил Песков. Будет ли каким-то образом Россия представлена на инаугурации Трампа 20 января 2025 г., пока говорить рано, пояснил представитель Кремля.
Валдайский форум пройдет в Сочи с 4 по 7 ноября. Тема для XXI заседания дискуссионного клуба звучит так: «Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке». Тема пленарного заседания, на котором будет присутствовать Путин, такова: «Безопасность для всех и каждого. Вместе – в новый мир».
5 ноября республиканец Трамп победил на президентских выборах в США, набрав большинство голосов выборщиков. Согласно предварительным данным, в национальном масштабе за Трампа проголосовали 51% избирателей. Его оппонент – кандидат от демократов, вице-президент Камала Харрис – набрала почти 48% голосов. Инаугурация должна состояться 20 января 2025 г. По словам Пескова, официальные лица России не контактировали со штабом победившего на выборах Трампа.