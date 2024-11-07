Путин может затронуть тему выборов в США на Валдайском форуме

«Ну разумеется, поскольку будут вопросы ему будут задавать, можно предположить, что тема как-то будет так или иначе фигурировать. Но главное, конечно, не это. Выступая на Валдайском форуме – обычно выступление в государстве уносит такой концептуальный характер, мировоззренческий характер – так будет и на этот раз, будет очень интересное выступление, глубокое», – сказал Песков.