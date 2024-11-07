ЦАХАЛ: «Хезболла» выпустила 70 снарядов в сторону Израиля

6 ноября глава штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявил, что военные должны готовиться к расширению сухопутного наступления на «Хезболлу» в Ливане. По его словам, ЦАХАЛ продолжает наносить удары по «Хезболле» в соответствии с планом по всему региону: на юге Ливана, в долине Бекаа, в Бейруте и Сирии.