ЦАХАЛ: «Хезболла» выпустила 70 снарядов в сторону Израиля
Ливанская группировка «Хезболла» выпустила в направлении Израиля около 70 снарядов. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Данные приводятся на 16:00 по местному времени (17:00 мск) 7 ноября.
«…Около 70 снарядов, выпущенных террористической организацией "Хезболла", пересекли границу с Ливаном в Израиле», – говорится в сообщении.
6 ноября глава штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявил, что военные должны готовиться к расширению сухопутного наступления на «Хезболлу» в Ливане. По его словам, ЦАХАЛ продолжает наносить удары по «Хезболле» в соответствии с планом по всему региону: на юге Ливана, в долине Бекаа, в Бейруте и Сирии.
23 сентября ЦАХАЛ объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана, назвав целью инфраструктуру «Хезболлы», созданную за последние 20 лет. Движение в качестве поддержки радикальной палестинской группировки «Хамас» обстреливало северные районы Израиля. В ночь на 1 октября израильская армия начала наземную операцию на юге Ливана.