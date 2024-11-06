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ЦАХАЛ: армия должна быть готова к расширению сухопутного наступления в Ливане

Ведомости

Глава штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что военные должны готовиться к расширению сухопутного наступления на «Хезболлу» в Ливане. Об этом сообщает The Times of Israel.

«Наряду с дипломатическими попытками достичь соглашений в Ливане нам необходимо продолжать разрабатывать планы по продолжению боевых действий в Ливане, в том числе по расширению и углублению [сухопутных] маневров. Мы будем приводить эти планы в действие по мере необходимости», – говорил Халеви во время совещания ЦАХАЛ.

Он добавил, что армия Израиля продолжает наносить удары по «Хезболле» в соответствии с планом по всему региону: на юге Ливана, в долине Бекаа, в Бейруте и Сирии.

Ранее 6 ноября ЦАХАЛ сообщила в своем Telegram-канале о нанесении ударов по командным пунктам, оружейным складам и другим объектам «Хезболлы» в бейрутском пригороде Дахия. В заявлении подчеркивается, что израильские военные стремились минимизировать риск для мирных жителей. Они заранее предупредили о готовящихся ударах, использовали высокоточные боеприпасы и провели воздушную разведку.

5 ноября ЦАХАЛ за сутки нанесла удары по 100 военным целям в Ливане и Газе.

23 сентября ЦАХАЛ объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана. Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру шиитского движения «Хезболла», созданную за последние 20 лет. Движение в качестве поддержки радикальной палестинской группировки «Хамас» обстреливало северные районы Израиля. В ночь на 1 октября израильская армия начала наземную операцию на юге Ливана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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