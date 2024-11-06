ЦАХАЛ: армия должна быть готова к расширению сухопутного наступления в Ливане
Глава штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что военные должны готовиться к расширению сухопутного наступления на «Хезболлу» в Ливане. Об этом сообщает The Times of Israel.
«Наряду с дипломатическими попытками достичь соглашений в Ливане нам необходимо продолжать разрабатывать планы по продолжению боевых действий в Ливане, в том числе по расширению и углублению [сухопутных] маневров. Мы будем приводить эти планы в действие по мере необходимости», – говорил Халеви во время совещания ЦАХАЛ.
Он добавил, что армия Израиля продолжает наносить удары по «Хезболле» в соответствии с планом по всему региону: на юге Ливана, в долине Бекаа, в Бейруте и Сирии.
Ранее 6 ноября ЦАХАЛ сообщила в своем Telegram-канале о нанесении ударов по командным пунктам, оружейным складам и другим объектам «Хезболлы» в бейрутском пригороде Дахия. В заявлении подчеркивается, что израильские военные стремились минимизировать риск для мирных жителей. Они заранее предупредили о готовящихся ударах, использовали высокоточные боеприпасы и провели воздушную разведку.
23 сентября ЦАХАЛ объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана. Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру шиитского движения «Хезболла», созданную за последние 20 лет. Движение в качестве поддержки радикальной палестинской группировки «Хамас» обстреливало северные районы Израиля. В ночь на 1 октября израильская армия начала наземную операцию на юге Ливана.