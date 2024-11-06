ЦАХАЛ: армия должна быть готова к расширению сухопутного наступления в Ливане

«Наряду с дипломатическими попытками достичь соглашений в Ливане нам необходимо продолжать разрабатывать планы по продолжению боевых действий в Ливане, в том числе по расширению и углублению [сухопутных] маневров. Мы будем приводить эти планы в действие по мере необходимости», – говорил Халеви во время совещания ЦАХАЛ.