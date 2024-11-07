Путин: США пугали европейских лидеров Россией до нынешних конфликтов
Президент РФ Владимир Путин заявил, что европейские лидеры еще до нынешних конфликтов жаловались, что США их пугали Россией. Такое заявление российский президент сделал в ходе пленарной сессии ежегодного XXI заседания Валдайского форума.
«Мне говорили многие европейские лидеры: «Что они (США) пугают нас тобой?» Это прямая речь. Они говорили: «Мы не видим в тебе никакой угрозы», – сказал Путин.
В ходе выступления Путин также заявил, что страны НАТО вынудили Россию принять ответные действия. Путин подчеркнул, что Запад довел ситуацию до госпереворота на Украине, вынудив Россию начать спецоперацию. Путин назвал Североатлантический альянс единственным оставшимся в мире блоком, «откровенным анахронизмом».
Путин принимает участие в пленарной сессии XXI заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», которое проходит в Сочи. В этом году тема встречи звучит как «Прочный мир – на какой основе?».