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Путин: США пугали европейских лидеров Россией до нынешних конфликтов

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что европейские лидеры еще до нынешних конфликтов жаловались, что США их пугали Россией. Такое заявление российский президент сделал в ходе пленарной сессии ежегодного XXI заседания Валдайского форума.

«Мне говорили многие европейские лидеры: «Что они (США) пугают нас тобой?» Это прямая речь. Они говорили: «Мы не видим в тебе никакой угрозы», – сказал Путин.

В ходе выступления Путин также заявил, что страны НАТО вынудили Россию принять ответные действия. Путин подчеркнул, что Запад довел ситуацию до госпереворота на Украине, вынудив Россию начать спецоперацию. Путин назвал Североатлантический альянс единственным оставшимся в мире блоком, «откровенным анахронизмом».

Путин принимает участие в пленарной сессии XXI заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», которое проходит в Сочи. В этом году тема встречи звучит как «Прочный мир – на какой основе?».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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