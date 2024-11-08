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Песков: информации о послании Путина для лидеров АТЭС через Оверчука пока нет

Ведомости

Информации о том, намерен ли президент РФ Владимир Путин передать послания лидерам стран – участниц Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) через вице-премьера Алексея Оверчука, пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет «РИА Новости».

«Пока не знаю, пока нет информации на этот счет», – сказал Песков.

6 ноября Путин подписал распоряжение направить на саммит АТЭС в 2024 г. в Перу российскую делегацию во главе с Оверчуком. Мероприятие должно пройти с 13 по 17 ноября в столице страны.

В 2023 г. саммит АТЭС проходил в ноябре в Сан-Франциско. В сентябре прошлого года посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев сообщал, что США донесли до России, что не планируют приглашать на мероприятие нескольких лидеров, включая Путина. В ноябре Песков рассказал, что делегацию России на саммите в Сан-Франциско возглавит Оверчук.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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