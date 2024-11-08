Песков: информации о послании Путина для лидеров АТЭС через Оверчука пока нет

В 2023 г. саммит АТЭС проходил в ноябре в Сан-Франциско. В сентябре прошлого года посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев сообщал, что США донесли до России, что не планируют приглашать на мероприятие нескольких лидеров, включая Путина. В ноябре Песков рассказал, что делегацию России на саммите в Сан-Франциско возглавит Оверчук.