Песков: информации о послании Путина для лидеров АТЭС через Оверчука пока нет
Информации о том, намерен ли президент РФ Владимир Путин передать послания лидерам стран – участниц Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) через вице-премьера Алексея Оверчука, пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет «РИА Новости».
«Пока не знаю, пока нет информации на этот счет», – сказал Песков.
6 ноября Путин подписал распоряжение направить на саммит АТЭС в 2024 г. в Перу российскую делегацию во главе с Оверчуком. Мероприятие должно пройти с 13 по 17 ноября в столице страны.
В 2023 г. саммит АТЭС проходил в ноябре в Сан-Франциско. В сентябре прошлого года посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев сообщал, что США донесли до России, что не планируют приглашать на мероприятие нескольких лидеров, включая Путина. В ноябре Песков рассказал, что делегацию России на саммите в Сан-Франциско возглавит Оверчук.