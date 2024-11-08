Ковальчук: западные страны предлагают россиянам международный статус в ЦЕРН
Западные партнеры после начала спецоперации на Украине лишили российских ученых доступа в Европейскую организацию ядерных исследований (ЦЕРН). При этом предложили им заново зачислиться в родные вузы и по совместительству в Объединенный институт ядерных исследований в Дубне, а затем с этой новой международной аффилиацией продолжить работу в Европе. Об этом заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, пишет «РИА Новости».
«Категорически по двойным стандартам мы работать не будем. Хотя, очевидно, Запад по-прежнему заинтересован в нашем участии», – заверил Ковальчук, добавив, что «кто хочет, пусть туда едут, там живут».
В марте 2022 г. на фоне начала спецоперации на Украине ЦЕРН приостановила для России статус наблюдателя. 23 государства – члена организации «решительно осудили» военную операцию на Украине. В ЦЕРН отметили, что организация не будет сотрудничать с РФ и ее институтами «до дальнейшего уведомления». В июне 2022 г. ЦЕРН приняла решение не продлевать соглашения о сотрудничестве с Россией и Белоруссией после истечения их сроков действия в 2024 г.
В марте ЦЕРН сообщила, что прекратит сотрудничество с российскими учеными с 30 ноября 2024 г. Там отмечали, что с организацией сотрудничают менее 500 пользователей, «которые все еще связаны» с российскими учреждениями. В ЦЕРН добавили, что готовятся передать в будущем «задачи на Большом адронном коллайдере» другим группам специалистов.
В сентябре журнал Nature сообщил, что российские физики с 1 декабря больше не будут иметь доступа к объектам Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН), включая Большой адронный коллайдер (БАК).