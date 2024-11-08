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Ковальчук: западные страны предлагают россиянам международный статус в ЦЕРН

Ведомости

Западные партнеры после начала спецоперации на Украине лишили российских ученых доступа в Европейскую организацию ядерных исследований (ЦЕРН). При этом предложили им заново зачислиться в родные вузы и по совместительству в Объединенный институт ядерных исследований в Дубне, а затем с этой новой международной аффилиацией продолжить работу в Европе. Об этом заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, пишет «РИА Новости».

«Категорически по двойным стандартам мы работать не будем. Хотя, очевидно, Запад по-прежнему заинтересован в нашем участии», – заверил Ковальчук, добавив, что «кто хочет, пусть туда едут, там живут».

В марте 2022 г. на фоне начала спецоперации на Украине ЦЕРН приостановила для России статус наблюдателя. 23 государства – члена организации «решительно осудили» военную операцию на Украине. В ЦЕРН отметили, что организация не будет сотрудничать с РФ и ее институтами «до дальнейшего уведомления». В июне 2022 г. ЦЕРН приняла решение не продлевать соглашения о сотрудничестве с Россией и Белоруссией после истечения их сроков действия в 2024 г.

В марте ЦЕРН сообщила, что прекратит сотрудничество с российскими учеными с 30 ноября 2024 г. Там отмечали, что с организацией сотрудничают менее 500 пользователей, «которые все еще связаны» с российскими учреждениями. В ЦЕРН добавили, что готовятся передать в будущем «задачи на Большом адронном коллайдере» другим группам специалистов.

В сентябре журнал Nature сообщил, что российские физики с 1 декабря больше не будут иметь доступа к объектам Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН), включая Большой адронный коллайдер (БАК).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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