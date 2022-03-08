CERN приостановил для России статус страны-наблюдателя
Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) заявила о приостановке для России статуса наблюдателя из-за ситуации на Украине. 23 государства-члена организации «решительно осуждают» военную операцию, которую проводит Россия, говорится в заявлении организации.
Решения CERN относительно дальнейшего взаимодействия с Россией были приняты 8 марта на внеочередном заседании Совета.
«Совет решил, что статус наблюдателя Российской Федерации приостановлен до особого распоряжения; CERN не будет участвовать в новом сотрудничестве с Российской Федерацией и ее институтами до дальнейшего уведомления», — говорится в заявлении.
Кроме того, организация заявила о планах «продвигать инициативы по поддержке украинских сотрудников и украинской научной деятельности в области физики высоких энергий». Уточняется, что Украина является ассоциированным членом CERN, а ученые из этой страны принимают активное участие во многих экспериментах.
«Ситуация будет по-прежнему тщательно отслеживаться, и Совет готов принять любые дальнейшие меры, если это необходимо, на своих будущих заседаниях. Кроме того, руководство CERN будет соблюдать все применимые международные санкции», — говорится в заявлении.
Европейская организация ядерных исследований была создана в 1953 г. Ее штаб-квартира находится в Женеве. CERN является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. Ее крупнейшим проектом считается большой адронный коллайдер. В организацию входят европейские страны, а ряд государств имеет статус наблюдателей. В 2010 г. CERN решила дать неевропейским странам право на статус ассоциированного члена.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.