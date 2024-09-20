Российским ученым с декабря запретят доступ к Большому адронному коллайдеру
Российские физики с 1 декабря больше не будут иметь доступа к объектам Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН), включая Большой адронный коллайдер (БАК). Об этом пишет журнал Nature.
Ученые также должны будут сдать имеющиеся у них французские и швейцарские виды на жительство. Специалист по физике частиц Немецкого синхротронного центра Ханнес Юнг выразил мнение, что такой шаг «оставит дыру». Он назвал иллюзией идею, что можно легко заменить российских ученых другими.
При этом продолжить исследования в лабораториях организации смогут те, кто перешел из российских научных организаций в иностранные. По данным журнала, с 2022 г. такой выбор сделали около 90 российских ученых, еще не менее 20 ищут места в зарубежных учреждениях. Кроме того, ЦЕРН продолжит работу над порядка 270 проектами с сотрудниками российского Объединенного института ядерных исследований на коллайдере NICA в подмосковной Дубне.
В марте ЦЕРН сообщила, что прекратит сотрудничество с российскими учеными с 30 ноября 2024 г. Там отмечали, что с организацией сотрудничают менее 500 пользователей, «которые все еще связаны» с российскими учреждениями. В ЦЕРН добавили, что готовятся передать в будущем «задачи на Большом адронном коллайдере» другим группам специалистов.
В марте 2022 г. на фоне начала спецоперации на Украине ЦЕРН приостановила для России статус наблюдателя. 23 государства – члена организации «решительно осудили» военную операцию на Украине. В ЦЕРН отметили, что организация не будет сотрудничать с РФ и ее институтами «до дальнейшего уведомления». В июне 2022 г. ЦЕРН приняла решение не продлевать соглашения о сотрудничестве с Россией и Белоруссией после истечения их сроков действия в 2024 г.