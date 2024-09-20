Газета
Телеграм
Подкаст
/ Технологии

Российским ученым с декабря запретят доступ к Большому адронному коллайдеру

Ведомости

Российские физики с 1 декабря больше не будут иметь доступа к объектам Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН), включая Большой адронный коллайдер (БАК). Об этом пишет журнал Nature.

Ученые также должны будут сдать имеющиеся у них французские и швейцарские виды на жительство. Специалист по физике частиц Немецкого синхротронного центра Ханнес Юнг выразил мнение, что такой шаг «оставит дыру». Он назвал иллюзией идею, что можно легко заменить российских ученых другими.

При этом продолжить исследования в лабораториях организации смогут те, кто перешел из российских научных организаций в иностранные. По данным журнала, с 2022 г. такой выбор сделали около 90 российских ученых, еще не менее 20 ищут места в зарубежных учреждениях. Кроме того, ЦЕРН продолжит работу над порядка 270 проектами с сотрудниками российского Объединенного института ядерных исследований на коллайдере NICA в подмосковной Дубне.

В марте ЦЕРН сообщила, что прекратит сотрудничество с российскими учеными с 30 ноября 2024 г. Там отмечали, что с организацией сотрудничают менее 500 пользователей, «которые все еще связаны» с российскими учреждениями. В ЦЕРН добавили, что готовятся передать в будущем «задачи на Большом адронном коллайдере» другим группам специалистов.

В марте 2022 г. на фоне начала спецоперации на Украине ЦЕРН приостановила для России статус наблюдателя. 23 государства – члена организации «решительно осудили» военную операцию на Украине. В ЦЕРН отметили, что организация не будет сотрудничать с РФ и ее институтами «до дальнейшего уведомления». В июне 2022 г. ЦЕРН приняла решение не продлевать соглашения о сотрудничестве с Россией и Белоруссией после истечения их сроков действия в 2024 г.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных