Песков: сведения о намерении разместить базу БПЛА в Финляндии нужно проверить
Сообщения о том, что власти Финляндии предложили НАТО разместить в стране базу разведывательных беспилотников для сбора информации вдоль границы с Россией нужно перепроверять, они не соответствуют предыдущим заявлениям. Об этом рассказал журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Когда они вступали в НАТО, они говорили о том, что Финляндия не будет у себя размещать никакие элементы военной инфраструктуры вблизи нашей границы… Это не что иное, как элементы военной инфраструктуры», – отметил Песков.
В апреле 2023 г. Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. После вступления республики в военный альянс в российском МИДе предупреждали о возросших угрозах столкновения с НАТО. Президент РФ Владимир Путин допускал, что у Хельсинки могут возникнуть проблемы на фоне присоединения к Североатлантическому альянсу.