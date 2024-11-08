Pais: в офисе Зеленского делают упор на сближение позиций с Трампом
Киев начал дипломатическую кампанию, цель которой – убедить избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в том, что военная помощь Украине не может быть прекращена, поскольку на карту поставлено глобальное лидерство США. Об этом сообщает испанская газета Pais со ссылкой на источники в офисе президента Украины.
Источники в офисе главы украинского государства подтвердили газете, что в его повестке дня на ближайшие недели приоритетом является сближение позиций с Трампом до того, как он вступит в должность президента США в январе. Зеленский был одним из первых лидеров, поздравивших Трампа с победой на выборах.
Трамп и Зеленский поговорили по телефону рано утром 7 ноября, и украинский президент описал разговор, высоко оценив республиканского кандидата: «Я отлично пообщался по телефону с президентом Трампом и поздравил его с исторической и уверенной победой. Этот результат стал возможен благодаря впечатляющей избирательной кампании. Я поздравил его семью и его команду за отличную работу». В последние недели Зеленский подчеркивал, что убежден: преувеличенный сценарий предвыборной кампании – это одно, а то, что должен взять на себя глава государства, – другое.
Этот энтузиазм контрастирует с постоянными насмешками в его адрес со стороны кандидата-республиканца во время избирательной кампании. В сентябре прошлого года Трамп приветствовал визит украинского лидера в Вашингтон такими словами: «Зеленский – лучший продавец в истории. Каждый раз, когда он приезжает в Соединенные Штаты, он возвращается домой со 100 миллиардами долларов. Этому должен быть положен конец». Во время интервью и митингов в октябре Трамп настойчиво повторял эту мысль и предупреждал, что Зеленский также несет частичную ответственность за эскалацию конфликта.
Трамп победил на президентских выборах США, которые прошли 5 ноября. Он заручился 301 голосом выборщиков, в то время как его соперник, действующий вице-президент Камала Харрис – 226.