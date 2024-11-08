Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Pais: в офисе Зеленского делают упор на сближение позиций с Трампом

Ведомости

Киев начал дипломатическую кампанию, цель которой – убедить избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в том, что военная помощь Украине не может быть прекращена, поскольку на карту поставлено глобальное лидерство США. Об этом сообщает испанская газета Pais со ссылкой на источники в офисе президента Украины.

Источники в офисе главы украинского государства подтвердили газете, что в его повестке дня на ближайшие недели приоритетом является сближение позиций с Трампом до того, как он вступит в должность президента США в январе. Зеленский был одним из первых лидеров, поздравивших Трампа с победой на выборах.

Трамп и Зеленский поговорили по телефону рано утром 7 ноября, и украинский президент описал разговор, высоко оценив республиканского кандидата: «Я отлично пообщался по телефону с президентом Трампом и поздравил его с исторической и уверенной победой. Этот результат стал возможен благодаря впечатляющей избирательной кампании. Я поздравил его семью и его команду за отличную работу». В последние недели Зеленский подчеркивал, что убежден: преувеличенный сценарий предвыборной кампании – это одно, а то, что должен взять на себя глава государства, – другое.

Этот энтузиазм контрастирует с постоянными насмешками в его адрес со стороны кандидата-республиканца во время избирательной кампании. В сентябре прошлого года Трамп приветствовал визит украинского лидера в Вашингтон такими словами: «Зеленский – лучший продавец в истории. Каждый раз, когда он приезжает в Соединенные Штаты, он возвращается домой со 100 миллиардами долларов. Этому должен быть положен конец». Во время интервью и митингов в октябре Трамп настойчиво повторял эту мысль и предупреждал, что Зеленский также несет частичную ответственность за эскалацию конфликта.

Трамп победил на президентских выборах США, которые прошли 5 ноября. Он заручился 301 голосом выборщиков, в то время как его соперник, действующий вице-президент Камала Харрис – 226.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных