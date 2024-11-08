Pais: в офисе Зеленского делают упор на сближение позиций с Трампом

Этот энтузиазм контрастирует с постоянными насмешками в его адрес со стороны кандидата-республиканца во время избирательной кампании. В сентябре прошлого года Трамп приветствовал визит украинского лидера в Вашингтон такими словами: «Зеленский – лучший продавец в истории. Каждый раз, когда он приезжает в Соединенные Штаты, он возвращается домой со 100 миллиардами долларов. Этому должен быть положен конец». Во время интервью и митингов в октябре Трамп настойчиво повторял эту мысль и предупреждал, что Зеленский также несет частичную ответственность за эскалацию конфликта.