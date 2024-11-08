Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин вернулся в Москву из Сочи после заседания клуба «Валдай», сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Глава государства намерен провести оперативное совещание Совета безопасности.
«В середине дня он планирует провести оперативное совещание с постоянным членами Совбеза. Тему обозначит. И несколько рабочих встреч также в рабочем графике президента запланированы. Таких крупных общественных мероприятий нет», – сказал он.
2 ноября Путин провел заседание с постоянными членами Совета безопасности страны. Темой для обсуждения стала информационная безопасность. До этого, на совещании в конце октября Путин обсудил с членами Совбеза работу с партнерами на южном направлении.