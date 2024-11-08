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Нетаньяху назначил нового посла в США после победы Трампа на выборах

Ведомости

Новым послом Израиля в США станет Йехиэль Лейтер, сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в своем Telegram-канале. Премьер сменил посла в США после победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах.

«Йехиэль – очень талантливый дипломат, красноречивый оратор. Он глубоко понимает американскую культуру и политику. Я убежден, что Йехиэль будет представлять государство Израиль наилучшим образом, и желаю ему успехов на его посту», – написал Нетаньяху.

Лейтер родился в США. До назначения на пост посла он занимал руководящие должности на госслужбе в Израиле. Среди них – руководитель аппарата министра финансов и заместитель генерального директора министерства образования Израиля. Нетаньяху отметил, что сын Лейтера погиб в боях в секторе Газа 10 ноября 2023 г.

Трамп победил на президентских выборах в США, которые прошли 5 ноября. Он заручился 301 голосом выборщиков, в то время как его соперник, действующий вице-президент Камала Харрис – 226, следует из данных NBC News. Нетаньяху, поздравляя Трампа с победой, назвал возращение республиканца в Белый дом «историческим». По его словам, избрание Трампа «открывает новую главу для Америки и знаменует мощное обновление великого союза между Израилем и США».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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