Нетаньяху назначил нового посла в США после победы Трампа на выборах
Новым послом Израиля в США станет Йехиэль Лейтер, сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в своем Telegram-канале. Премьер сменил посла в США после победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах.
«Йехиэль – очень талантливый дипломат, красноречивый оратор. Он глубоко понимает американскую культуру и политику. Я убежден, что Йехиэль будет представлять государство Израиль наилучшим образом, и желаю ему успехов на его посту», – написал Нетаньяху.
Лейтер родился в США. До назначения на пост посла он занимал руководящие должности на госслужбе в Израиле. Среди них – руководитель аппарата министра финансов и заместитель генерального директора министерства образования Израиля. Нетаньяху отметил, что сын Лейтера погиб в боях в секторе Газа 10 ноября 2023 г.
Трамп победил на президентских выборах в США, которые прошли 5 ноября. Он заручился 301 голосом выборщиков, в то время как его соперник, действующий вице-президент Камала Харрис – 226, следует из данных NBC News. Нетаньяху, поздравляя Трампа с победой, назвал возращение республиканца в Белый дом «историческим». По его словам, избрание Трампа «открывает новую главу для Америки и знаменует мощное обновление великого союза между Израилем и США».