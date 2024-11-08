Нетаньяху назначил нового посла в США после победы Трампа на выборах

Трамп победил на президентских выборах в США, которые прошли 5 ноября. Он заручился 301 голосом выборщиков, в то время как его соперник, действующий вице-президент Камала Харрис – 226, следует из данных NBC News. Нетаньяху, поздравляя Трампа с победой, назвал возращение республиканца в Белый дом «историческим». По его словам, избрание Трампа «открывает новую главу для Америки и знаменует мощное обновление великого союза между Израилем и США».