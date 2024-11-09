Боррель в пятый раз прибыл в Киев

В середине сентября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен утвердила кандидатуру экс-премьера Эстонии Каи Каллас на пост верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности вместо Борреля. В июне премьер-министр республики Дональд Туск тогда заявил, что Варшава поддержит кандидатуру Каллас и отметил, что она хорошо понимает реалии России и Украины и имеет позицию, которую поддерживала бы и Польша.