Боррель в пятый раз прибыл в Киев
В Киев в пятый раз прибыл верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, это его последний визит в украинскую столицу в качестве главы евродипломатии. Об этом он написал в X.
«Поддержка ЕС Украины была моим личным приоритетом во время моего мандата и останется во главе повестки дня ЕС», – отметил Боррель.
Глава евродипломатии на этой неделе анонсировал свой визит в Киев и заявил, что обсудит там вопросы дальнейшей поддержки республики на фоне победы на президентских выборах в США Дональда Трампа.
В середине сентября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен утвердила кандидатуру экс-премьера Эстонии Каи Каллас на пост верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности вместо Борреля. В июне премьер-министр республики Дональд Туск тогда заявил, что Варшава поддержит кандидатуру Каллас и отметил, что она хорошо понимает реалии России и Украины и имеет позицию, которую поддерживала бы и Польша.