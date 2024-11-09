Рябков: кандидатура на должность посла России в США пока не утверждена

По его словам, во внешнеполитическом ведомстве идет речь об одной кандидатуре на должность российского посла в США. Назначение нового посла является длительным многоступенчатым процессом, в котором задействуется МИД, президент России Владимир Путин и различные звенья администрации главы государства. Рябков не стал уточнять, будет ли российская сторона запрашивать агреман на назначение посла у действующей или новой администрации США. Замглавы МИДа призвал не искать привязки к тому или иному таймингу.