Рябков: кандидатура на должность посла России в США пока не утверждена
Кандидатура нового посла России в США пока не утверждена. Об этом сообщил «Интерфаксу» заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Кандидатура не имеет статуса утвержденной, и тем более она не обнародована, потому что она не прошла стадию, когда ее можно вносить, например, на рассмотрение комитетов», – подчеркнул Рябков.
По его словам, во внешнеполитическом ведомстве идет речь об одной кандидатуре на должность российского посла в США. Назначение нового посла является длительным многоступенчатым процессом, в котором задействуется МИД, президент России Владимир Путин и различные звенья администрации главы государства. Рябков не стал уточнять, будет ли российская сторона запрашивать агреман на назначение посла у действующей или новой администрации США. Замглавы МИДа призвал не искать привязки к тому или иному таймингу.
10 октября Путин подписал указ об освобождении Анатолия Антонова от должности посла РФ в США. На посту посла России в США Антонов работал с 2017 г.
Источники «Ведомостей» назвали наиболее вероятным преемником дипломата бывшего посла в Канаде, директора департамента Северной Америки МИДа Александра Дарчиева. Другой собеседник в Госдуме допустил, что назначение нового посла может затянуться, так как в США «все блокируется» и между странами нет активного сотрудничества. До тех пор российскую дипмиссию будет возглавлять временный поверенный, предположил он.