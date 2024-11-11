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Сигэру Исиба избран премьер-министром Японии

Ведомости

Глава либерально-демократической партии Японии Сигэру Исиба избран премьер-министром страны во втором туре в нижней палате парламента. Об этом сообщает Kyodo.

Кандидатуру Исибы поддержал 221 депутат. За представителя конституционно-демократической партии Есихико Ноду проголосовали 160 депутатов.

Второй тур выборов в палату представителей состоялся впервые за 30 лет с тех пор, как в 1994 г. премьер-министром Японии избрали Томиичи Мураяму, отмечает издание.

1 октября Исиба был избран 102-м премьер-министром Японии, получив 291 голос из 461. За Ноду проголосовали 100 депутатов. В этот же день Император Японии Нарухито утвердил новый состав правительства страны, предложенный Исибой.

11 ноября правительство Японии подало в отставку в полном составе на внеочередном заседании кабинета министров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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