Сигэру Исиба избран премьер-министром Японии
Глава либерально-демократической партии Японии Сигэру Исиба избран премьер-министром страны во втором туре в нижней палате парламента. Об этом сообщает Kyodo.
Кандидатуру Исибы поддержал 221 депутат. За представителя конституционно-демократической партии Есихико Ноду проголосовали 160 депутатов.
Второй тур выборов в палату представителей состоялся впервые за 30 лет с тех пор, как в 1994 г. премьер-министром Японии избрали Томиичи Мураяму, отмечает издание.
1 октября Исиба был избран 102-м премьер-министром Японии, получив 291 голос из 461. За Ноду проголосовали 100 депутатов. В этот же день Император Японии Нарухито утвердил новый состав правительства страны, предложенный Исибой.
11 ноября правительство Японии подало в отставку в полном составе на внеочередном заседании кабинета министров.