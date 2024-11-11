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Правительство Японии подало в отставку перед выборами премьер-министра

Ведомости

Правительство Японии подало в отставку в полном составе на внеочередном заседании кабинета министров, сообщает Kyodo.

«Первый кабинет [премьер-министра Сигэру] Исибы массово подал в отставку на внеочередном заседании кабинета министров утром 11 ноября», – говорится в материале.

Премьер-министр Японии будет избран в ходе специальной сессии парламента 11 ноября. По данным Kyodo, ожидается, что Исиба сохранит свой пост. После церемонии назначения премьер-министра и церемонии утверждения министров будет сформирован второй кабинет Исибы в коалиции с партией «Комэйто», говорится в материале.

По данным издания, ожидается два тура выборов премьер-министра, так как предполагается, что в первом туре ни один из кандидатов не наберет  большинства голосов. Если второй тур выборов в палату представителей состоится, то это случится впервые за 30 лет – с тех пор, как в 1994 г. премьер-министром избрали Томиичи Мураяму.

1 октября Исиба был избран 102-м премьер-министром страны на пленарном заседании нижней палаты парламента, получив 291 голос из 461. За представителя Конституционно-демократической партии Есихико Ноду проголосовали 100 депутатов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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