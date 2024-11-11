Правительство Японии подало в отставку перед выборами премьер-министра
Правительство Японии подало в отставку в полном составе на внеочередном заседании кабинета министров, сообщает Kyodo.
«Первый кабинет [премьер-министра Сигэру] Исибы массово подал в отставку на внеочередном заседании кабинета министров утром 11 ноября», – говорится в материале.
Премьер-министр Японии будет избран в ходе специальной сессии парламента 11 ноября. По данным Kyodo, ожидается, что Исиба сохранит свой пост. После церемонии назначения премьер-министра и церемонии утверждения министров будет сформирован второй кабинет Исибы в коалиции с партией «Комэйто», говорится в материале.
По данным издания, ожидается два тура выборов премьер-министра, так как предполагается, что в первом туре ни один из кандидатов не наберет большинства голосов. Если второй тур выборов в палату представителей состоится, то это случится впервые за 30 лет – с тех пор, как в 1994 г. премьер-министром избрали Томиичи Мураяму.
1 октября Исиба был избран 102-м премьер-министром страны на пленарном заседании нижней палаты парламента, получив 291 голос из 461. За представителя Конституционно-демократической партии Есихико Ноду проголосовали 100 депутатов.