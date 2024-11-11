Правительство Японии подало в отставку перед выборами премьер-министра

По данным издания, ожидается два тура выборов премьер-министра, так как предполагается, что в первом туре ни один из кандидатов не наберет большинства голосов. Если второй тур выборов в палату представителей состоится, то это случится впервые за 30 лет – с тех пор, как в 1994 г. премьер-министром избрали Томиичи Мураяму.