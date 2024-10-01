Император Японии утвердил состав нового правительства

1 октября правительство Японии во главе с премьером Фумио Кисидой ушло в отставку в полном составе. Еще в августе Кисида сообщил, что не будет участвовать в сентябрьских выборах председателя ЛДП. В декабре 2023 г. сообщалось, что по результатам опросов, проведенных газетой Mainichi Shimbun, уровень одобрения Кисиды обвалился до рекордно низкой отметки в 16%. Главной причиной падения доверия к правящей партии стал финансовый скандал, связанный с возможным присвоением $3,4 млн.