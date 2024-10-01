Император Японии утвердил состав нового правительства
Император Японии Нарухито утвердил новый состав правительства страны, предложенный избранным парламентом премьер-министром Сигэру Исибой. Церемония прошла в императорском дворце в Токио, сообщает NHK.
Свои посты сохранили генеральный секретарь кабмина Ёсимаса Хаяси и министр государственных земель, инфраструктуры и транспорта Тэцуо Сайто. Главой МВД назначен Сэйитиро Мураками, а МИД возглавил бывший министр обороны (2018-2019 гг.) Такэси Ивая. Новым министром обороны стал Гэн Накатани, который уже занимал этот пост в 2014-2016 гг. при экс-премьере Синдзо Абэ.
Кроме того, министром финансов назначен экс-генсека кабинета Кацунобу Като, а министром экономики, торговли и промышленности – Ёдзи Муто. В новом кабмине две женщины – министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Тосико Абэ и министр детской политики Дзюнко Михара. 13 членов правительства из 20 получили министерские должности впервые.
1 октября Исиба был избран новым премьером Японии на пленарном заседании нижней палаты парламента. За его кандидатуру проголосовал 291 депутат из 461. До этого правящая Либерально-демократическая партия Японии выбрала Исибу новым председателем.
Досрочные парламентские выборы в Японии состоятся 27 октября. Предвыборная кампания стартует 15 октября.
1 октября правительство Японии во главе с премьером Фумио Кисидой ушло в отставку в полном составе. Еще в августе Кисида сообщил, что не будет участвовать в сентябрьских выборах председателя ЛДП. В декабре 2023 г. сообщалось, что по результатам опросов, проведенных газетой Mainichi Shimbun, уровень одобрения Кисиды обвалился до рекордно низкой отметки в 16%. Главной причиной падения доверия к правящей партии стал финансовый скандал, связанный с возможным присвоением $3,4 млн.