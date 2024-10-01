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Император Японии утвердил состав нового правительства

Ведомости

Император Японии Нарухито утвердил новый состав правительства страны, предложенный избранным парламентом премьер-министром Сигэру Исибой. Церемония прошла в императорском дворце в Токио, сообщает NHK.

Свои посты сохранили генеральный секретарь кабмина Ёсимаса Хаяси и министр государственных земель, инфраструктуры и транспорта Тэцуо Сайто. Главой МВД назначен Сэйитиро Мураками, а МИД возглавил бывший министр обороны (2018-2019 гг.) Такэси Ивая. Новым министром обороны стал Гэн Накатани, который уже занимал этот пост в 2014-2016 гг. при экс-премьере Синдзо Абэ.

Кроме того, министром финансов назначен экс-генсека кабинета Кацунобу Като, а министром экономики, торговли и промышленности – Ёдзи Муто. В новом кабмине две женщины – министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Тосико Абэ и министр детской политики Дзюнко Михара. 13 членов правительства из 20 получили министерские должности впервые.

Исиба также принес присягу на пост премьер-министра перед императором, отмечает Kyodo.

1 октября Исиба был избран новым премьером Японии на пленарном заседании нижней палаты парламента. За его кандидатуру проголосовал 291 депутат из 461. До этого правящая Либерально-демократическая партия Японии выбрала Исибу новым председателем.

Досрочные парламентские выборы в Японии состоятся 27 октября. Предвыборная кампания стартует 15 октября.

1 октября правительство Японии во главе с премьером Фумио Кисидой ушло в отставку в полном составе. Еще в августе Кисида сообщил, что не будет участвовать в сентябрьских выборах председателя ЛДП. В декабре 2023 г. сообщалось, что по результатам опросов, проведенных газетой Mainichi Shimbun, уровень одобрения Кисиды обвалился до рекордно низкой отметки в 16%. Главной причиной падения доверия к правящей партии стал финансовый скандал, связанный с возможным присвоением $3,4 млн.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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