Новый лидер правящей партии Японии намерен провести выборы 27 октября

В августе премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что не будет участвовать в сентябрьских выборах председателя ЛДП. В декабре 2023 г. сообщалось, что по результатам опросов, проведенных газетой Mainichi Shimbun, уровень одобрения Кисиды обвалился до рекордно низкой отметки в 16%. Главной причиной падения доверия к правящей партии назывался финансовый скандал, связанный с возможным присвоением членами правящей партии суммы, эквивалентной $3,4 млн.