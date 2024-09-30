Новый лидер правящей партии Японии намерен провести выборы 27 октября
Сигэру Исиба, который 1 октября будет утвержден новым председателем правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДПЯ), собирается назначить выборы в нижнюю палату парламента на 27 октября. Об этом сообщило агентство Reuters.
«Важно, чтобы новая администрация была оценена народом как можно скорее», – подчеркнул Исиба на пресс-конференции в штаб-квартире партии.
27 сентября правящая Либерально-демократическая партия Японии во втором туре выбрала Исибу новым председателем. Он в пятый раз за свою политическую карьеру принял участие в партийных выборах и наконец получил пост партийного лидера (попытки 2008, 2012, 2018 и 2020 гг. оказались неудачными).
В августе премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что не будет участвовать в сентябрьских выборах председателя ЛДП. В декабре 2023 г. сообщалось, что по результатам опросов, проведенных газетой Mainichi Shimbun, уровень одобрения Кисиды обвалился до рекордно низкой отметки в 16%. Главной причиной падения доверия к правящей партии назывался финансовый скандал, связанный с возможным присвоением членами правящей партии суммы, эквивалентной $3,4 млн.