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Новый лидер правящей партии Японии намерен провести выборы 27 октября

Ведомости

Сигэру Исиба, который 1 октября будет утвержден новым председателем правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДПЯ), собирается назначить выборы в нижнюю палату парламента на 27 октября. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Важно, чтобы новая администрация была оценена народом как можно скорее», – подчеркнул Исиба на пресс-конференции в штаб-квартире партии.

27 сентября правящая Либерально-демократическая партия Японии во втором туре выбрала Исибу новым председателем. Он в пятый раз за свою политическую карьеру принял участие в партийных выборах и наконец получил пост партийного лидера (попытки 2008, 2012, 2018 и 2020 гг. оказались неудачными).

В августе премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что не будет участвовать в сентябрьских выборах председателя ЛДП. В декабре 2023 г. сообщалось, что по результатам опросов, проведенных газетой Mainichi Shimbun, уровень одобрения Кисиды обвалился до рекордно низкой отметки в 16%. Главной причиной падения доверия к правящей партии назывался финансовый скандал, связанный с возможным присвоением членами правящей партии суммы, эквивалентной $3,4 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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