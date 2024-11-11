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В Кремле сообщили об отсутствии планов по контактам Путина и Трампа

Ведомости

Планов по переговорам президента РФ Владимира Путина и победившего на выборах президента США Дональда Трампа «пока нет». Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, о возможных контактах России и США Путин высказался на форуме на Валдае. «Поэтому здесь пока нечего сказать», – заключил пресс-секретарь.

7 ноября Путин выступил на пленарной сессии XXI заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Его поведение в момент покушения на его жизнь на меня произвело впечатление. Он мужественный человек», – сказал Путин про избранного 47-го президента США Дональда Трампа. По его словам, в ходе предвыборной кампании Трампа «затравили со всех сторон».

Президент России поздравил республиканца с победой на выборах президента США. Также Путин заявил, что в целом Россия готова работать с любым президентом США, которому «окажет доверие американский народ».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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