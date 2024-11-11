В Кремле сообщили об отсутствии планов по контактам Путина и Трампа
Планов по переговорам президента РФ Владимира Путина и победившего на выборах президента США Дональда Трампа «пока нет». Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам Пескова, о возможных контактах России и США Путин высказался на форуме на Валдае. «Поэтому здесь пока нечего сказать», – заключил пресс-секретарь.
7 ноября Путин выступил на пленарной сессии XXI заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.
«Его поведение в момент покушения на его жизнь на меня произвело впечатление. Он мужественный человек», – сказал Путин про избранного 47-го президента США Дональда Трампа. По его словам, в ходе предвыборной кампании Трампа «затравили со всех сторон».
Президент России поздравил республиканца с победой на выборах президента США. Также Путин заявил, что в целом Россия готова работать с любым президентом США, которому «окажет доверие американский народ».